Guerre en Ukraine : un accord stratégique confirmé entre Kiev et Washington, ce qu'il contient

08:06 - "L'accord sur les minerais n'est qu'une partie du tableau"

Cet accord entre l'Ukraine et les Etats-Unis visant à développer conjointement les richesses issues des minerais ukrainiens ainsi que les revenus qui en seraient issus ne serait en réalité que la première étape d'un plan bien plus large. La vice-première ministre ukrainienne et ministre de la justice, Olga Stefanishyna a bien tenu à le rappeler dans les colonnes du Financial Times : "l’accord sur les minerais n’est qu’une partie du tableau. L’administration américaine nous a dit à plusieurs reprises que cela faisait partie d’un ensemble plus vaste", dit-elle. C'est elle qui a dirigé les négociations avec Washington.