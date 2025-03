Guerre en Ukraine : les négociations s'accélèrent, tout se joue sur ce point

Une rencontre entre une délégation ukrainienne et une équipe américaine doit avoir lieu ce mardi pour la première fois depuis l'altercation à la Maison Blanche entre Zelensky et Trump avec au coeur des débats : les terres rares.

En direct

12:45 - Un prolongement du gel des renseignements américains "donnera aux Russes un avantage significatif" Selon un haut responsable ukrainien qui s'est confié à l'AFP ce lundi, la prolongation du gel des renseignements américains auprès de l'Ukraine donnera "un avantage significatif" à la Russie pour la guerre. "L’essentiel est de savoir combien cela va durer. Si cela dure longtemps, cela donnera aux Russes un avantage significatif", assure-t-il.

12:14 - L'Ukraine proposera une trêve "dans les airs" et "en mer" Kiev pourrait proposer une trêve "dans les airs" et "en mer" lors des discussions avec les Etats-Unis, ce mardi 11 mars 2025 à Djeddah en Arabie saoudite. Pour rappel, une rencontre aura lieu mardi entre une délégation de Kiev et une équipe américaine pour évoquer de futures négociations de paix et mettre fin à l’invasion russe. "Nous avons une proposition d'une trêve dans les airs et d'une trêve en mer, car ce sont les options de cessez-le-feu qui sont faciles à mettre en place et à surveiller et il est possible de commencer par elles", a déclaré un haut responsable ukrainien auprès de l'AFP.

11:30 - "La seule raison pour laquelle la guerre continue est la Russie", lance Zelensky Volodymyr Zelensky réaffirme que "l’Ukraine recherche la paix depuis la première seconde de la guerre (...) la seule raison pour laquelle la guerre continue est la Russie", affirme-t-il ce lundi 10 mars sur Telegram et deux jours avant une nouvelle rencontre avec les Etats-Unis à Djeddah pour évoquer les négociations de paix et stopper la guerre avec la Russie.

08:32 - Plusieurs hauts-responsables présents ce mardi Preuve s'il en fallait, de l'importance du rendez-vous de ce mardi entre Kiev et Washington, de hauts responsables seront présents en Arabie saoudite : le chef de l'administration présidentielle Andriï Iermak, le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga, le ministre de la Défense Roustem Oumerov ainsi que le chef adjoint de cabinet du président Pavlo Palissa, a détaillé Volodymyr Zelensky. Côté américain, le secrétaire d'État Marco Rubio sera aussi de la partie pour "travailler sur l'objectif du président Trump de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine", a fait savoir le département d'État dans un communiqué.

08:23 - Clément Beaune (Haut-commissaire au plan) appelle à muscler la défense européenne "Trump ou pas Trump, Ukraine ou pas Ukraine (...) on doit, en Europe, avoir des capacités de défense propres", assure le tout fraîchement nommé Haut-commissaire au plan, Clément Beaune, au micro de RFI ce lundi matin. L'ex-ministre chargé de l'Europe rappelle que les pays européens vont "devoir dépenser des milliards d'euros en plus pour (leur) défense" dans les mois à venir et les financer en "travaillant plus" tout en "luttant contre le chômage", dit-il.