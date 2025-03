Guerre en Ukraine : Zelensky délogé ? Le nouveau coup (très) bas de Trump

Les 27 de l'UE et Volodymyr Zelensky se réunissent à Bruxelles ce jeudi pour un sommet extraordinaire consacré à la défense. Le président ukrainien cherchera du soutien alors que Donald Trump aurait contacté ses opposants en Ukraine pour le faire tomber.

09:41 - "C'est un conteur" : la Russie fustige Macron après son discours sur le nucléaire Les propos d'Emmanuel Macron sur le nucléaire n'ont pas plu au Kremlin. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé ce jeudi le président français d’être "déconnecté de la réalité après avoir qualifié la Russie de menace pour l’Europe". Elle critique également son souhait "de placer les alliés européens sous la protection nucléaire de la France", indique l’agence de presse officielle russe RIA. "Il fait chaque jour des déclarations complètement décalées, qui contredisent les précédentes. C’est un conteur", lance-t-elle.

09:25 - La France fournit du renseignement militaire à l'Ukraine, assure Lecornu "Nous avons des moyens de renseignement dont nous faisons bénéficier les Ukrainiens", assure ce jeudi Le ministre des Armées Sébastien Lecornu sur France Inter. Selon lui, la suppression de l’aide américaine (va) avoir un effet opérationnel important, notamment sur la suspension de la coopération en matière de renseignement". Si "les États-Unis ont toujours connu des phases d’isolationnisme", il souhaite que "les discussions russes et américaines commencent vraiment".

09:06 - Le ministre délégué chargé de l'Europe évoque "des choix budgétaires" "On va devoir faire des choix budgétaires", concède Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, ce jeudi sur RTL. "Vous ne pouvez pas dire le mardi qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine et le mercredi dire mais par contre pas de problème, on va revenir à la retraite à 60 ans et travailler moins". Pour lui, il ne faut pas revenir sur l'âge de la retraite, premier point. Il envisage d'utiliser les avoirs russes qui représentent 200 milliards d'euros : "on utilise déjà les intérêts d'emprunt pour aider l'Ukraine", poursuit-il.

09:02 - "La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous", prévient Jean-Noël Barrot Invité sur le plateau de BFMTV ce jeudi 6 mars, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est revenu sur la tension qui anime dernièrement la scène internationale. "Nous vivons un moment historique et grave (...) La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Si nous ne prenons pas garde, nous serons un jour emmenés vers la guerre", a-t-il lancé. Désormais, "nous ne pouvons nous reposer que sur nous-mêmes", réfutant l'idée selon laquelle il faudrait acheter des armes à l'étranger. "Nous exigeons une préférence européenne", conclut-il.

08:53 - Le nucléaire, un des enjeux du sommet de l'UE Ce mercredi, le président français Emmanuel Macron a indiqué souhaiter "ouvrir le débat stratégique" sur la protection de l'Europe par le parapluie nucléaire français. En précisant bien que la décision finale "restera entre les mains du président", en l'occurrence, lui. De son côté, le futur chancelier allemand Friedrich Merz a estimé que l'Europe devait se préparer "au pire scénario". Autrement dit, une OTAN sans garantie de sécurité américaine. Voilà pourquoi, le nucléaire sera au centre des débats, ce jeudi, à Bruxelles entre les 27 de l'UE.

08:30 - Ce jeudi, un sommet européen extraordinaire à Bruxelles "L'Europe fait face à un danger clair et immédiat d'une ampleur qu'aucun d'entre nous n'a connue dans sa vie d'adulte", a affirmé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dans une lettre adressée aux dirigeants des 27. Ce jeudi, les 27 l’Union européenne (UE) et Volodymyr Zelensky se retrouvent pour un sommet extraordinaire sur l’Ukraine. La défense européenne face à la menace du désengagement américain fera office de question centrale entre les différents acteurs de ce sommet. "Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants (...) les Etats membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit", a déclaré Emmanuel Macron ce mercredi. Une idée partagée par Berlin. Pour rappel, la Commission européenne a dévoilé un plan pour "réarmer l’Europe" avec 800 milliards d’euros prévus cet effet.

08:24 - Le Canada ok pour une mission de maintien de la paix en Ukraine, à une condition Si les Etats-Unis venaient à offrir des garanties de paix suffisantes en Ukraine - ce qui n'est pas le cas actuellement - le Canada s'est dit prêt à participer à une éventuelle mission de maintien de la paix en Ukraine, indique le ministre canadien de la défense, Bill Blair. "Le Canada est prêt et apte à contribuer à cette force (...) mais nous pensons également que des discussions importantes doivent avoir lieu concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine et pour les forces qui serviraient en Ukraine", dit-il.

08:21 - Une nouvelle réunion entre les administrations ukrainienne et américaine ? Malgré les dernières révélations de Politico sur les liens entre l'administration Trump et l'opposition à Zelensky en Ukraine, le président ukrainien affirme lui que sa propre administration prépare une nouvelle réunion avec son homologue américaine. Dans une vidéo publiée sur X, il affirme que son chef de cabinet Andriy Yermak et Mike Waltz, le conseiller à la sécurité de Donald Trump, "se sont entretenus" et que "les choses évoluent positivement". "Nous espérons voir des résultats la semaine prochaine", conclut-il.

08:13 - Une nouvelle présidentielle après un cessez-le-feu temporaire ? En coulisses, du côté de l'opposition ukrainienne, "la clé de tous les projets discutés est d'organiser des élections présidentielles après qu’un cessez-le-feu temporaire ait été convenu, mais avant que des négociations de paix à grande échelle ne démarrent sérieusement", indique Politico ce jeudi 6 mars 2025. "Les proches de Prochenko et Timochenko (principale opposante) parlent tous à Trump World, se positionnant comme des personnes avec qui il serait plus facile de travailler. Et des gens qui consentiraient à beaucoup de choses que Zelensky n’accepte pas", confie un expert républicain en politique étrangère qui a souhaité garder l'anonymat, dans les colonnes du média.

08:04 - Trump en discussion avec l'opposition ukrainienne pour déloger Zelensky ? Donald Trump serait-il entrain de tendre un guet-apens à Volodymyr Zelensky ? D'après les informations de Politico, des proches du président américain discutent en secret avec des opposants au président ukrainien, notamment avec Ioulia Timochenko, l’ex-pasionaria de la Révolution orange. L'objectif semble clair : déloger Volodymyr Zelensky de son poste en organisant une nouvelle élection présidentielle. Quatre fidèles de Trump ont notamment participé à ses discussions. Trois parlementaires ukrainiens et un expert en politique étrangère républicain américain sont cités.

05/03/25 - 23:34 - Comme la France, l'Irlande ne compte envoyer de troupes en Ukraine que pour maintenir la paix FIN DU DIRECT - "Si un cessez-le-feu se met en place ou si les hostilités cessent, l’Irlande a toujours été ouverte au maintien de la paix, mais nous ne participerons pas à une force de dissuasion", a déclaré mercredi soir, à la veille d'un sommet des Vingt-Sept, le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, à des journalistes, en marge d'un sommet irlando-britannique qui se tenait à Liverpool.

05/03/25 - 22:31 - "Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix", estime Emmanuel Macron "La France ne suivra qu'un cap : celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle à son histoire et à ses principes. La patrie a besoin de vous et de votre engagement", a déclaré Emmanuel Macron en fin de soirée sur X. Et d'ajouter : "Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu’à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Alors nous ferons face, ensemble."