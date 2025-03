Guerre en Ukraine : une demande surréaliste de Poutine indigne Zelensky

08:43 - La "condition clé" à la résolution du conflit dictée par Poutine

Si un cessez--le-feu terrestre, maritime et aérien de 30 jours, auquel l’Ukraine a déjà adhéré, comme première étape vers la paix semble partagé par Washington et Moscou, le Kremlin a dressé, hier, une "condition clé" à la résolution du conflit : "l’arrêt complet de l’aide militaire étrangère et de la fourniture d’informations de renseignement à Kiev". Cela implique l’arrêt du soutien militaire non seulement des États-Unis, mais aussi de tous les soutiens étrangers de l’Ukraine, notamment la Grande-Bretagne, la France et tous ceux qui élaborent les plans d’une "force de réarmement " post-conflit destinée à fournir une garantie de sécurité à long terme à Kiev, "lui permettant d’ouvrir ses ports et aéroports, et de préserver son approvisionnement en services publics", précise The Guardian.