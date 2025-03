La drogue d'Elon Musk et son comportement la nuit inquiètent, un média américain alerte

Le média américain The Atlantic s'inquiète de la consommation de kétamine d'Elon Musk. Utilisée comme antidépresseur par le milliardaire, elle peut avoir des répercussions non négligeables.

Bras droit non officiel de Donald Trump, le milliardaire Elon Musk est connu pour ses comportements et gestes pour le moins excentriques. En 2024, le patron de Tesla et X avait révélé avoir une prescription médicale lui permettant d'avoir de la kétamine. Une substance psychoactive qu'il utiliserait régulièrement afin de lutter contre la dépression. Il n'en fallait pas plus pour que sa consommation de drogue justifie le moindre de ses écarts comportementaux, pointe The Atlantic.

En témoignent notamment les nombreux messages dans lesquels était mentionnée la fameuse kétamine publiés sur X le mois dernier après qu'Elon Musk est monté sur la scène de la convention annuelle des conservateurs américains une tronçonneuse à la main. Le milliardaire avait également tenu des propos peu fluides, butant sur certains mots. Mais alors qu'Elon Musk a désormais ses entrées à la Maison-Blanche et est chargé de remodeler l'administration fédérale américaine, sa santé aussi bien cognitive que psychologique préoccupe sans surprise davantage les Américains.

Problème et pas des moindres, la kétamine qu'affectionne particulièrement Elon Musk, qui lui préfère de loin "les antidépresseurs plus fréquemment prescrits qui zombifient les patients" selon ses termes, a des effets secondaires plutôt sérieux. Ainsi, souligne The Atlantic, elle est qualifiée de "dissociative car pendant la phase d'euphorie qu'elle induit et qui dure environ une heure, les usagers peuvent se sentir détachés de leur corps, de leurs émotions ou du temps". Une consommation importante peut également être à l'origine de troubles de la mémoire, d'idées délirantes, de croyances superstitieuses et… donner le sentiment à celui qui la prend de se sentir "spécial" et "important", énumère le média américain. Pour autant, tempère The Atlantic, la kétamine pourrait ne pas être derrière tous les comportements loufoques de celui qu'on surnomme le "coprésident". Le fait notamment qu'il dorme très peu la nuit, comme il s'en vante régulièrement, pourrait également jouer sur ses incohérences, estime le média. Ce qui n'est pas pour autant plus rassurant…