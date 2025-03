Trump crée une "escouade divine" qui exterminera des espèces protégées si nécessaire

Donald Trump annonce la création d'une "équipe divine" permettant de trancher en faveur d'un projet industriel, au détriment de la protection de certaines espèces comme le grizzli ou le loup rouge aux Etats-Unis.

L'administration Trump en guerre ouverte avec l'Endangered Species Act (ESA), une loi fédérale créée pour protéger les espèces animales dont les populations sont menacées de disparition et adoptée en 1973. Elle protège notamment certains animaux contre la chasse, les divers trafics et enfin face aux écosystèmes fragilisés par l'Homme. Pour ce faire, Donald Trump a tout simplement annoncé la création d'une "équipe divine", un comité habilité à opposer son veto aux protections de l'ESA pour les espèces en voie d'extinction.

Dernièrement, les républicains américains ont organisé une audition sur l'ESA et la loi sur la protection des mammifères marins, affirmant que la législation devait être révisée pour permettre l'approbation plus rapide des projets industriels (pétrole, gaz), au détriment de certaines espèces animales. "Alors que la faune américaine diminue, Elon Musk s'en prend violemment aux personnes compétentes et dévouées qui luttent pour sauver nos plantes et nos animaux de l'extinction. C'est plus qu'absurde", regrette Noah Greenwald, directeur des espèces menacées au Centre pour la diversité biologique, dans les colonnes du Guardian.

"Décider quelles espèces existent et lesquelles n'existent pas"

Pour rappel, l'ESA a sauvé de l'extinction plusieurs espèces comme des pygargues à tête blanche (espèce de rapace vivant en Amérique du Nord dont l'envergure peut atteindre 2,40 mètres), des grizzlis et des alligators américains. Certains écologistes affirment justement qu'elle figure parmi les lois environnementales les plus strictes du pays. Cependant, selon Drew Caputo, avocat au sein de l'association Earthjustice, elle est devenue la cible de la droite américaine : "l'industrie ne supporte pas que sa capacité à générer des profits soit parfois limitée par la nécessité de protéger la faune sauvage qui existe sur Terre depuis des millions d'années". Selon lui, la fameuse "escouade divine" du président Trump représenterait "la plus grande menace à ce jour (...) Elle peut se comporter comme un dieu et décider quelles espèces existent et lesquelles n'existent pas", martèle-t-il, toujours pour The Guardian.

Le nom officiel de cette nouvelle "mission" pourrait être le "Comité des espèces menacées". Il sera composé de sept responsables d'agences fédérales. En cas de conflit important entre une action fédérale d'intérêt public ou économique et l'ESA, chacun votera pour déterminer si les avantages du projet l'emportent sur le bien-être des espèces protégées. Si cinq votants sur sept se prononcent en faveur d'un projet, il sera poursuivi ou enclenché. Ce qui pourrait, de facto, entraîner la disparition de certaines espèce aux Etats-Unis.

Les opposants à Donald Trump l'accusent déjà d'utiliser ce nouveau dispositif hors du champ de compétence de l'équipe "divine". Dans un décret, il a par exemple ordonné à l'équipe de se réunir tous les trimestres plutôt qu'après la fin du processus de pétition, comme l'exige la loi. Lorsqu'il n'y a aucun projet à examiner, l'équipe doit "identifier les obstacles aux infrastructures énergétiques nationales" liés à l'ESA, précise un autre décret. Pour Drew Caputo, le président américain pourrait aller encore plus loin, en utilisant "l'escadron pour détourner les eaux du nord vers le sud de la Californie, au détriment des saumons menacés", regrette-t-il.

Enfin, les dernières coupes budgétaires annoncées par l'administration Trump, notamment dans le cadre du DOGE ou "Department of Government Efficiency", mis en place par le patron de Tesla Elon Musk depuis janvier denier outre-Atlantique pour faire des économies sur le fonctionnement de l'Etat, pourraient également avoir de lourdes conséquences sur la faune. Le président des Etats-Unis prévoit de supprimer 40 % des effectifs du Fish and Wildlife Service. La préservation des loups rouges en Caroline du Nord, des oiseaux "akikiki" ou grimpeur de Kauai à Hawaï et des putois d'Amérique pourrait en être impactée.