Gaza : l'avertissement du ministre de la Défense, un appel au "crime contre l'humanité" ?

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz promet d'intensifier les opérations militaires dans la bande de Gaza si les le Hamas ne libère pas les derniers otages. Il s'agit, selon ses mots, du "dernier avertissement".

Le chaos, et plus encore à Gaza ? 58 otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas dans l'enclave palestinienne, des individus qu'Israël souhaite rapatrier à tout prix. Lors des deux derniers jours, 436 personnes ont perdu la vie dans les bombardements imputés à l'Etat hébreu, selon la Défense civile de Gaza. Dans la zone, la situation pourrait encore s'aggraver après la menace du ministre israélien de la Défense en date du mercredi 19 mars.

En effet, Israël Katz a tout simplement sommé le peuple gazaoui de "suivre le conseil du président américain : libérez les otages et débarrassez-vous du Hamas". Si cela n'était pas le cas, Israël pourrait mettre à exécution des menaces jusqu'alors jamais formulées. "Habitants de Gaza, ceci est votre dernier avertissement. Le premier Sinwar a détruit Gaza, et le second la ruinera totalement", annonce le ministre de la Défense.

Il poursuit : "L'attaque de l'armée de l'air israélienne contre les terroristes du Hamas n'était qu'une première étape. La suite sera bien plus dure, et vous en paierez le prix fort. L'évacuation de la population des zones de combat reprendra bientôt. Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas chassé de Gaza, Israël prendra des mesures d'une envergure jamais vue jusqu'à présent", lance-t-il. Si les habitants de Gaza venaient à l'écouter, il promet dans son message que "de nouvelles options s'ouvriront" à eux, "notamment la réinstallation dans d'autres régions du monde pour ceux qui le souhaitent. L'alternative est la destruction et la dévastation totale", menace-t-il encore une fois.

"L'annonce d'un crime contre l'humanité"

Des propos qui n'ont pas échappé à un homme pour qui les relations internationales n'ont pas vraiment de secret, notamment celles concernant l'Etat hébreu. Sur le réseau social X, l'ex-ambassadeur de France en Israël, aux Etats-Unis et ancien représentant permanent de la France au conseil de sécurité de l'ONU entre 2009 et 2014, Gérard Araud s'est brièvement exprimé en réaction au discours du ministre israélien de la Défense.

"Ce texte est en lui-même l'annonce d'un crime contre l'humanité", a assené le diplomate français. Un propos clair et une analyse extrêmement forte, dans un contexte de tensions extrême depuis le retour des bombardements à Gaza. Ce jeudi 20 mars, Israël a affirmé avoir lancé une série d'opérations terrestres "ciblées" dans la bande de Gaza. Ces derniers jours marquent désormais le lancement d'une attaque d'une ampleur sans précédant par l'armée israélienne depuis le 19 janvier, date du début de la trêve temporaire.