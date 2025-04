Les Etats-Unis frappent les houthis au Yémen, dans une vidéo légendée "oups" par Donald Trump

Donald Trump a partagé une vidéo choquante, montrant selon lui une frappe contre des rebelles houthis au Yémen. Retour sur la situation.

"Ces Houthis se sont regroupés pour recevoir des instructions sur une attaque. Oups, il n'y aura plus d'attaques faites par ces Houthis", a déclaré cyniquement Donald Trump sur son réseau social Truth Social, samedi 5 avril. Le président américain a mis en lien une vidéo de personnes bombardées.

Les images montrent une vue aérienne en noir et blanc, zoomée sur un groupe de personnes, réunies en cercle. La vidéo semble prise par un drone militaire. Une large déflagration puis un écran de fumée envahissent le champ de vision. Une fois la fumée balayée par le vent, les images montrent un cratère, où plus rien n'existe, et des voitures abandonnées plus loin. Une vidéo choc, si ce n'est choquante, dont la légende l'est encore plus. Un "oups", lâché comme une erreur ou une bêtise, qui a pourtant causée la mort de personnes.

"Ils ne couleront plus jamais nos navires !"

Si peu d'indices sur le terrain permettent d'indiquer clairement où se déroule cette frappe, Donald Trump assure qu'il s'agit d'un groupe de Houthis. Ces combattants alliés de l'Iran forment un groupe rebelle au Yémen, créé dans les années 1990. Leur combat, qui défend la minorité musulmane chiite dans le pays et demande l'autonomie, indique la BBC, leur a permis de gagner le contrôle de la capitale, Sanaa. Ils sont en guerre contre l'Arabie saoudite, adversaire de l'Iran, qui souhaite les empêcher de prendre le contrôle total du Yémen.

Depuis le début du conflit entre Israël et la Palestine en 2023, les Houthis attaquent des navires dans la mer Rouge avec des missiles et des drones. Ils affirment viser des navires liés à Israël, puisque les rebelles soutiennent les Palestiniens. En réalité, de nombreux navires visés n'avaient aucun lien avec l'État hébreu, rappelle le média britannique. Depuis janvier 2024, les États-Unis et le Royaume-Uni mènent des opérations militaires, notamment aériennes, visant les Houthis. Une "réponse directe" aux attaques qui "mettent en péril le commerce", avait affirmé Joe Biden, alors président américain.

Mais son successeur lui a reproché cette réponse, pas assez forte selon lui. Les représailles américaines au Yémen se sont ainsi intensifiées depuis mars 2025, lorsque Donald Trump a autorisé une vague de frappes aériennes sur des cibles houthies. "Ils ne couleront plus jamais nos navires !", a-t-il affirmé en légende de la vidéo publiée samedi. Mardi, Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, s'était réjouie de plus de "200 frappes réussies" au Yémen contre le groupe rebelle. Les États-Unis vont également envoyer un deuxième porte-avions au Moyen-Orient.