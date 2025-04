New York : un hélicoptère s'écrase dans la rivière Hudson, que sait-on du crash ?

Un hélicoptère s'est crashé dans la rivière Hudson à New York, à côté de l'île de Manhattan. On ne sait pas encore s'il y a des victimes.

Les New Yorkais ont vu un hélicoptère se crasher dans la rivière Hudson, à côté de l'île de Manhattan, jeudi 10 avril. Une information confirmée par la NYPD, la police new-yorkaise, sur les réseaux sociaux : "En raison d'un accident d'hélicoptère dans la rivière Hudson, à proximité de la West Side Highway et de Spring Street, attendez-vous à des véhicules d'urgence et à des retards de circulation dans les environs." La ville, qui est régulièrement le théâtre d'embouteillages, risque d'être encore plus bouchée que d'habitude.

Que sait-on du crash ?

Le crash s'est produit aux alentours de 15 heures, heure de New York, 21 heures à Paris. Au moins six personnes sont mortes dans le crash, trois adultes et trois enfants, selon un premier bilan de la police new-yorkaise. Leurs corps ont été retrouvés par les autorités.

Selon la mairie de New York, l'appareil a décollé de Lower Manhattan et se serait en partie désintégré pendant son vol, avant la chute.

Sur X, le maire de New York Eric Adams, présent sur place, a évoqué un "accident déchirant et tragique survenu dans la rivière Hudson". De son côté, la FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, a annoncé l'ouverture immediate d'une enquête.