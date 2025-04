Guerre en Ukraine : "Assieds-toi !", Trump se lâche en s'adressant à Poutine

Le président de la Russie Vladimir Poutine a remercié le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour "l'exploit" des combattants nord-coréens qui ont lutté pour la Russie contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk. "Les amis coréens ont agi, guidés par le sentiment de solidarité, de justice et de vraie camaraderie", assure le maître du Kremlin. "Nous l'apprécions beaucoup et sommes sincèrement reconnaissants personnellement au camarade Kim Jong Un (...) et au peuple nord-coréen", poursuit-il. Pour rappel, samedi dernier, le chef d'état-major de l'armée russe - Valéri Guérassimov - avait assuré que la Russie avait complètement repris la région de Koursk.

09:37 - "Je veux qu'on signe et qu'on en finisse", lance Trump

"Je pense qu'un accord est possible, je veux qu'on signe et qu'on en finisse (...) Trois à quatre mille personnes meurent chaque semaine, c'est énorme, ça fait beaucoup de gens. Imaginez tous ces gens qui meurent en Ukraine et en Russie", a lancé Donald Trump, agacé par l'attitude de Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines, ce dimanche soir dans le New Jersey. De plus, il disait - toujours ce dimanche - croire que le dirigeant ukrainien Volodomyr Zelensky était prêt à renoncer à récupérer la Crimée, actuellement occupée par la Russie.