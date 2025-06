Guerre en Ukraine : comment la Russie a perdu 7 milliards en quelques minutes

Côté russe, un conseiller idéologique de Vladimir Poutine qui a mené les négociations avortées de 2022 sera le principal négociateur ce lundi à Istanbul et représentera la Russie. Il a par exemple, rédigé des manuels scolaires justifiant l’invasion et remis en question le droit à l’existence de l’Ukraine. La délégation ukrainienne sera elle représentée par le ministre de la Défense Roustem Oumerov, considéré comme un fin négociateur.

Ce lundi, ont lieu de nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou - à l'initiative de la Russie - à Istanbul pour tenter de parvenir à un accord de paix durable malgré les récentes et inédites attaques de l'armée ukrainienne contre l'aviation russe. La délégation ukrainienne est justement arrivée ce lundi matin en Turquie a indiqué le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhii Tykhyi.

09:58 - Un "exploit sans précédant", pour l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dimanche les résultats "brillants" de l'attaque de drone coordonnée menée par ses services contre des aérodromes militaires en Russie. Il a notamment affirmé que son pays n'avait jamais mené d'opération à si "longue portée". Il s'agit d'une des opérations les plus réussies de ses services depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22 et des appareils radar de détection et de commandement A-50 ont notamment été touchés par les drones ukrainiens. L’opération est célébrée par l’ensemble des commentateurs ukrainiens comme un "exploit sans précédent".