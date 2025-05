Guerre en Ukraine : Trump lâche Zelensky, désormais en position de faiblesse face à Poutine ?

08:27 - Début des pourparlers à 9 heures, à huis clos

Les négociations entre la Russie et l'Ukraine vont débuter à 9 heures (heure de Paris), ce jeudi 15 mai 2025. Elles se tiendront à huis clos pour la presse, indique l’agence de presse russe TASS, citant une source au fait des discussions. Les pourparlers auront lieu - en plus de l'Ukraine et de la Russie - en présence de responsables américains et turcs. Selon TASS, les négociations se dérouleront au palais Dolmabahce à Istanbul.