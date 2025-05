Guerre en Ukraine : Macron met la pression sur Trump face à ce nouveau refus de Moscou

11:15 - Une négociation entre les Etats-Unis et la Russie ? Washington en doute fortement

D'après Tammy Bruce, la porte-parole du département d’Etat américain, les actions du président russe auront une incidence sur la décision des Etats-Unis d’entamer ou non le dialogue avec la Russie. "Ce sont les dirigeants de ce pays, et franchement les dirigeants du monde libre, qui décideront s’il est possible ou non de négocier. Et je pense que dans ce cas, nous devrons prendre des décisions à chaque instant", a-t-elle lancé ce jeudi. La porte-parole du département d’Etat a également déclaré que les Etats-Unis espèrent que les pourparlers entre l’Ukraine et la Russie à Istanbul auront lieu le lundi 2 juin.