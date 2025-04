Guerre en Ukraine : Trump porte de lourdes accusations contre Zelensky

Donald Trump a accusé Volodymyr Zelensky d'être responsable de la guerre en Ukraine lors d'une prise de parole dans la soirée de lundi. Il a remis en question les compétences du président ukrainien et lui a reproché de s'être engagé dans une guerre sans en avoir les moyens.

En direct

12:24 - Le vice-président américain dément tout soutien à la Russie JD Vance, le vice-président américain a rejeté les critiques du président ukrainien et a jugé "absurde" d'accuser Washington de se ranger du côté de la Russie, dans un entretien avec Unherd. Selon le numéro deux du gouvernement américain, Washington continue de condamner la Russie "mais essaye de comprendre les objectifs stratégiques des deux parties pour trouver une solution". "Cela ne signifie pas que vous soutenez moralement la cause russe, ou que vous soutenez l'invasion à grande échelle, mais vous devez essayer de comprendre quelles sont leurs lignes rouges stratégiques, de la même manière que vous devez essayer de comprendre ce que les Ukrainiens essaient de tirer du conflit", a-t-il déclaré.

09:44 - L'émissaire américaine affirme que Poutine veux une "paix durable" Trois jours après s'être entretenu avec Vladimir Poutine, l’émissaire du président américain Steve Witkoff a affirmé que le maître du Kremlin souhaitait une "paix durable" en Ukraine. "Nous sommes peut-être sur le point d’obtenir quelque chose de très, très important pour le monde entier", a déclaré le négociateur dans un entretien à la chaîne conservatrice Fox News, lundi soir. Les deux hommes se sont rencontré vendredi dernier à Saint-Pétersbourg, leur troisième rendez-vous depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, pour une réunion de plus de quatre heures qui s'est avérée "convaincante". Selon Steve Witkoff, un accord de paix est "en train d'émerger" et des "opportunités commerciales" entre les Etats-Unis et la Russie feraient partie des négociations et pourraient "apporter une vraie stabilité à la région".

09:02 - "L’Ukraine n’a jamais souhaité cette guerre" : la réponse de Zelensky à Trump Peu de temps après la prise de parole de Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé dans une allocution vidéo et a rappelé son souhait de parvenir à une paix "durable". Il a également répondu aux accusations de son homologue américain assurant que "l’Ukraine n’a jamais souhaité cette guerre, pas une seule seconde" et qu'elle "travaille toujours de manière constructive avec ses partenaires, dans tous les formats susceptibles d’apporter la sécurité et de rétablir la paix. "Lorsque la guerre prendra fin, le monde le saura clairement : ce sera arrivé parce que la Russie, l’agresseur, a été contrainte à la paix. Ce même agresseur qui est arrivé sur le territoire ukrainien en 2014, il y a onze ans", a enfin ajoute Volodymyr Zelensky. en faisant référence à l’annexion de la Crimée par Moscou.

08:46 - Où en est l'accord entre Kiev et Washington sur les minerais ? Les négociations autour de l'accord sur les minerais ukrainiens avancent selon un responsable au courant des discussions interrogé par l'AFP. La dernière réunion à ce sujet remonte à vendredi "s'est déroulée normalement, sans problème, tout le monde dit avoir parlé de manière constructive", a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. La réunion a pourtant été source de frictions entre Kiev et Washington selon d'autres commentaires. La dernière version de l'accord décriée par plusieurs élus ukrainiens était au coeur des tensions entre les deux chefs d'Etat lors d'une rencontre aux Etats-Unis fin février.

08:39 - Compétences, demandes d'aide.. Les reproches de Trump à Zelensky Donald Trump a déroulé une liste de reproches à l'égard de son homologue ukrainien durant sa prise de parole. Il a ouvertement douté de ses compétences en tant que dirigeant : "Si Zelensky avait été compétent, et je ne sais pas s’il a été… Il n’aurait jamais dû y avoir de guerre. Biden aurait pu la stopper, et Zelensky aurait pu la stopper, et Poutine n’aurait jamais dû la commencer", a-t-il complété incluant tardivement président russe dans sa liste de responsable. Le président américain a également critique les demandes d'aide répétées par Volodymyr Zelenky depuis le début de la guerre : "Il cherche toujours à se procurer des missiles". "Ecoutez, lorsque vous commencez une guerre, vous devez savoir que vous pouvez l’emporter. Vous ne commencez pas une guerre contre quelqu’un vingt fois plus grand que vous, en espérant que les gens vous livrent des missiles", a-t-il lâché.