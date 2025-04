Guerre en Ukraine : la proposition osée de Zelensky à Trump

Donald Trump a réagi à l'attaque meurtrière survenue à Soumy ce dimanche en rappelant l'intérêt de négocier un accord de trêve. Le président ukrainien a toutefois appelé son homologue américain à prendre conscience "de ce que Poutine à fait" avant de reprendre les discussions.

C'est l'attaque la plus meurtrière ayant touché l'Ukraine ces dernières semaines : elle a fait 34 morts, dont des enfants, et 117 selon le dernier bilan des autorités dans le centre-ville de Soumy, ville du nord-est du pays située à proximité de la frontière avec la Russie et, de fait, du front. La frappe survenue le 13 avril, jour du dimanche des Rameaux qui est une fête religieuse très suivie en Ukraine, a ciblé une rue ordinaire peuplée de civils avec des habitations, des écoles et des voitures a souligné le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Pour le gouvernement ukrainien l'origine russe de l'attaque ne fait aucun doute. Le parquet général a confirmé le tir de deux missiles balistiques russes et a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. Le Défenseur des droits, Dmytro Lubinets, a de son côté évoqué une une attaque délibérée sur des civils rassemblés en extérieur à l'occasion d'un week-end de célébration.

Le président américain n'a pas été aussi catégorique. S'il a dénoncé une attaque "terrible" devant des journalistes, à bord de l'avion présidentiel Air Force One, Donald Trump a mentionné une "erreur" semblant venir des forces russe, il n'a pas été explicite à ce sujet : "L'on m'a dit qu'ils ont fait une erreur [...] vous allez devoir leur poser la question". Le locataire de la Maison Blanche n'a d'ailleurs pas incriminé la Russie après l'attaque de missiles sur Soumy à la différence de l'émissaire et négociateur américain en Ukraine Keith Kellogg. "L'attaque des forces russes contre des cibles civiles à Soumy dépasse toutes les limites de la décence. En tant qu'ancien responsable militaire, je sais ce que sont les frappes ciblées et ceci est inacceptable", a écrit le négociateur sur X.

"Venez, voyez" : la condition de Zelensky avant la reprise des négociations

Après l'attaque de Soumy, Donald Trump a rappelé la nécessité d'obtenir une trêve entre l'Ukraine et la Russie. Une position partagée par le Conseil national de sécurité américain (NSC) qui a déclaré après le bombardement meurtrier : "L'attaque de missile à Soumy constitue un rappel clair et brutal de la raison pour laquelle les efforts du président Donald Trump visant à essayer de mettre fin à cette terrible guerre surviennent à un moment crucial". Volodymyr Zelensky s'est montré dubitatif à cette idée, soulignant l'inefficacité des précédentes discussions : "Les négociations n'ont jamais stoppé les missiles balistiques ni les bombardements aériens. Il faut traiter la Russie comme un État terroriste." Pour appuyer ses propos, Volodymyr Zelensky a rappelé que la Russie a rejeté une proposition de trêve de 30 jours il y plus d'un mois et mène des attaques quotidiennes depuis.

Le président ukrainien a d'ailleurs fait une proposition forte, avec un ton musclé, à son homologue américain. Il l'a invité à quitter son bureau et à venir en Ukraine constater les horreurs de la guerre, pour les civils comme pour les combattants avant de reprendre les discussions sur les négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Si de nombreux chefs d'Etat se sont rendus en Ukraine, ce n'est pas le cas de Donald Trump. "Vous pensez que vous comprenez ce qui se passe ici", mais "nous voulons que vous veniez voir" a expliqué le président ukrainien rappelant que "l'on ne peut pas faire confiance à Poutine" : "S'il vous plaît, avant de prendre toute décision, avant toute forme de négociation, venez voir les gens, les civils, les combattants, les hôpitaux, les églises, les enfants, détruits ou morts. Venez, voyez et ensuite avançons avec un plan pour mettre fin à la guerre, a ajouté Volodymyr Zelensky. Vous comprendrez ce que Poutine a fait". Un discours qui semble pousse Donald Trump à revoir sa position à l'égard de la Russie à qui il a cédé plusieurs concessions depuis le début des négociations.

"La Russie, seule, a voulu cette guerre"

Si le président américain n'a pas porté d'accusation sur la Russie, de nombreux autres dirigeants internationaux ont exprimé leur soutien à l'Ukraine et dénoncé une attaque russe. Emmanuel Macron a posté un message sur X : "Aux victimes, aux blessés, à toute l'Ukraine qui résiste : notre solidarité, notre respect, notre engagement." Le chef d'Etat français a réaffirmé que "c'est la Russie, seule, qui a voulu cette guerre" et qu'elle "choisit, seule, de la poursuivre", appelant à des "mesures fortes pour imposer un cessez-le-feu". Même son de cloche pour le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot : "Vladimir Poutine fait pleuvoir le feu meurtrier sur la population de Soumy rassemblée pour célébrer le dimanche des Rameaux. Cessez-le-feu ! L'Ukraine y est prête. La Russie doit y être contrainte", a-t-il écrit sur X.