Attaque à la voiture à Vancouver : ce qu'on sait du drame qui a fait plusieurs morts

Une voiture bélier a foncé dans la foule à Vancouver, réunie pour un festival de rue philippin. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres ont été blessées. Le conducteur est en garde à vue.

La foule était réunie à Vancouver (Canada) pour un festival de rue de la communauté philippine samedi à 20 heures (5 heures à Paris dimanche). "Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées", apprend-on de la police de la ville sur X, après qu'une voiture, un SUV noir, a foncé sur les personnes réunies. La police précise que "le conducteur est en garde à vue". Il s'agirait d'un homme de 30 ans résidant à Vancouver qui a d'abord été arrêté par la foule avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Selon Steve Rai, chef de la police de Vancouver par intérim, l'auteur est connu des services de police " dans certaines circonstances ".

La communauté philippine célébrait la Journée Lapu-Lapu, dans le quartier Sunset on Fraser quand la voiture a foncé dans la foule. Cette journée est célébrée en mémoire du chef indigène Lapulapu qui a permis de combattre l'explorateur portugais Ferdinand Magellan et ses hommes en 1521. Chant, danse, défilé, projection de film et concert auquel devaient participer deux membres des Black Eyed Peas étaient au programme de samedi.

Le maire de la ville, Ken Sim, s'est dit "choqué et profondément attristé par l'horrible incident", confirmant que plusieurs personnes sont mortes et que d'autres ont été blessées. "Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées et la communauté philippine de Vancouver en cette période extrêmement difficile", conclut-il.

Une tristesse partagée par le Premier ministre canadien, Mark Carney, qui écrit sur X : "Je suis dévasté d'apprendre les événements horribles survenus", "j'adresse mes plus sincères condoléances aux proches des personnes tuées et blessées". "Des membres des familles des victimes doivent encore être contactés" explique Steve Rai lors d'une breve conférence de presse. Pour le moment, on ne connaît pas les motivations de l'auteur, ni le nombre exact de victimes. Pour le moment, la police exclu la piste terroriste.

Un contexte électoral au Canada

Le contexte politique au Canada est déjà particulièrement tendu. Les Canadiens sont appelés à se rendre aux urnes lundi, après une campagne législative qui permettra de désigner un prochain Premier ministre qui a été compliquée. La guerre économique avec les États-Unis et les menaces d'annexion de Donald Trump ont été des questions particulièrement tendues pendant la campagne. Mark Carney, le nouveau Premier ministre, devait se rendre à Vancouver et est donné favori dans les sondages.