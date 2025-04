Elon Musk a pris une décision radicale sur sa participation au gouvernement

Au cours d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers de Tesla pour le premier trimestre 2025, Elon Musk a fait une grande annonce concernant son avenir au sein du gouvernement.

Haut conseiller du président des États-Unis depuis le 20 janvier dernier, Elon Musk a été nommé par Donald Trump à la tête d'un tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), dont la mission est de réduire les dépenses publiques. Il y a quelques jours, mardi 22 avril, à l'occasion d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers de Tesla pour le premier trimestre 2025, Elon Musk a fait une grande annonce sur son avenir au sein de l'administration Trump.

"Le gros du travail est en grande partie terminé", a affirmé le directeur de Tesla. "Je pense donc que je continuerai à consacrer un jour ou deux par semaine aux questions gouvernementales", et ce "aussi longtemps que le président le souhaitera" et "tant que cela serait utile". "Mais à partir du mois prochain [soit en mai ndlr.], je consacrerai beaucoup plus de temps à Tesla", a-t-il tenté de rassurer les investisseurs alors que le groupe automobile a récemment annoncé une chute de près de 71% de ses bénéfices au premier trimestre 2025. Tesla fait en effet face à une véritable vague de boycotts depuis la nomination d'Elon Musk au gouvernement Trump. Il faut dire que le rôle de son patron était de faire le ménage et de trouver pas moins de 2 000 milliards de dollars d'économies dans le budget américain, ce qui s'est soldé par de nombreuses coupes budgétaires et, avec, de nombreux licenciements.

Un éloignement progressif, lié aux mauvais résultats du DOGE ?

Embauché en tant qu'employé spécial du gouvernement, la fin d'Elon Musk était déjà plus ou moins prévue. Son contrat avec l'administration Trump ne court que sur 130 jours maximum sur une période de 365 jours. Alors qu'il a déjà passé près de 90 jours cette année en tant que directeur du DOGE, à ce rythme-là, son contrat aurait dû se terminer fin mai. Mais c'est finalement un éloignement progressif qui est annoncé par le principal intéressé dès la fin avril, remarque le site américain Fortune.

Un retrait anticipé qui pourrait donc en partie être lié aux résultats en berne de Tesla, mais également à ceux du... DOGE, relève Le Monde. Le quotidien du soir rappelle notamment que si l'objectif initial d'Elon Musk était, entre autres, de réaliser 2 000 milliards de dollars d'économies, cet incroyable objectif a depuis été nettement revu à la baisse par le milliardaire lui-même, passant à... 150 milliards de dollars en 2025, soit plus que 15% de la somme fixée à l'origine. Selon le New York Times, ce nouvel objectif pourrait par ailleurs lui-même être plus difficile à atteindre que ce qu'Elon Musk l'imaginait. D'après le journal américain, le patron de X et de SpaceX n'hésiterait pas à gonfler ses progrès, quitte à inclure des erreurs de plusieurs milliards de dollars.