Une attaque imminente de l'Inde contre le Pakistan ? La menace d'un conflit armé est réelle

Après un attentat meurtrier au Cachemire indien, que New Delhi attribue au Pakistan, les tensions sont au plus haut entre les deux pays.

Le ton continue de monter entre ces deux pays historiquement opposés. Le mardi 22 avril dernier, un attentat meurtrier est survenu à Pahalgam, au Cachemire indien, attribué par l'Inde au Pakistan : des hommes armés ont abattu 26 touristes, majoritairement indiens. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier dans la région depuis plus de vingt ans. Le Pakistan a nié ces accusations, et affirme qu'une frappe indienne en représailles est imminente. Les craintes d'un conflit armé se font de plus en plus sentir.

Pour comprendre les tenants et aboutissants de ces tensions, il faut revenir en arrière. En 1947, l'Inde s'est scindée durant ce qu'on appelle la "partition des Indes", formant les deux États actuels, Inde et Pakistan. Le premier a une majorité de sa population qui est hindoue, le second est à majorité musulmane. Depuis leur indépendance, les deux pays entretiennent des relations conflictuelles et de tension, entrecoupées par plusieurs guerres. Ils se partagent (avec la Chine) la région du Cachemire, très prisée et délimitée par une "ligne de contrôle". L'Inde comme le Pakistan revendiquent tous deux l'entièreté du territoire.

"Toute agression entraînera une riposte décisive"

Au Cachemire, depuis les années 1980, des insurrections menées par des rebelles appellent à l'indépendance de la région, ou à son rattachement total au Pakistan. La zone disputée est en effet à majorité musulmane, comme son voisin. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir ces mouvements séparatistes, "que New Delhi considère comme terroristes", explique au Parisien Olivier Da Lage, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

Mardi 29 avril, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a quasiment donné carte blanche à son armée, en lui donnant "liberté de décider des cibles, du moment et du mode de la riposte indienne à l'attaque" au Cachemire indien. Le Pakistan a affirmé quelques heures plus tard disposer "de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde a l'intention de lancer une frappe militaire dans les prochaines 24 à 36 heures, en utilisant l'incident de Pahalgam comme prétexte". "Toute agression entraînera une riposte décisive. L'Inde sera pleinement responsable de toute conséquence grave dans la région", a ajouté le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, dans un post sur X.

Les menaces d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan sont ainsi à leur paroxysme. "Il n'y a aucun doute sur une future frappe indienne dans les prochains jours", analyse au Parisien Olivier Da Lage. Par le passé, à la suite d'attaques au Cachemire indien, Narendra Modi avait toujours répondu par des frappes aériennes contre le Pakistan. Il n'y a donc pas de raison qu'il en soit autrement, voire que l'Inde frappe plus fort. "Ce ne sera très certainement pas un conflit à outrance. Il y a un déséquilibre des forces, le Pakistan a une capacité militaire moindre", nuance toutefois Olivier Da Lage. Les deux pays disposent de l'arme nucléaire, bien qu'il soit peu probable qu'ils y aient recours.