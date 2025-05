Eurovision 2025 : Louane a-t-elle une chance de gagner le concours ?

La finale de l'Eurovision a lieu ce soir, à Bâle (Suisse) et la France pourrait bien faire partie des meilleures. La scénographie et l'émotion transmise par la chanson de Louane, ainsi que son classement, pourraient peut-être permettre à l'artiste de remporter la 1ère place, ce qui n'est plus arrivé depuis 1977.

Cela fait maintenant 48 ans que la France n'a pas remporté l'Eurovision. C'est peut-être la fin de cette longue période d'errance. Louane performera ce soir, sur la scène de Bâle (Suisse), sa chanson intitulée " Maman " et pourrait bien séduire l'Europe. En plus, les planètes sont alignées et elle a toutes les chances de son côté. Les bookmakers la placent même dans le top 3.

Il faut dire que la chanson de Louane est particulièrement touchante. Celle qui a été découverte à The Voice à 16 ans et qui a perdu ses deux parents à quelques mois d'intervalle à 17 ans est aujourd'hui mère d'une petite fille et chante ce lien particulier. La perte de sa mère, son deuil, sa reconstruction et la naissance de sa fille avec l'amour entre elles que Louane raconte dans "Maman" a de quoi émouvoir l'Europe et lui faire atteindre le top 3.

La scénographie pourrait aussi avoir un rôle majeur. Signée Fredrik Rydman, elle a toutes les chances de faire un tabac. La délégation française n'a pas lésiné sur les moyens en faisant appel au Suédois qui a mis en scène deux récents gagnants de l'Eurovision, en 2015 et en 2024. Une tornade de sable tournera autour de la chanteuse, représentant un sablier et le temps qui passe.

L'importance de l'ordre de passage

Ça peut sembler être un détail, mais l'ordre de passage a toute son importance pour les votes. La soirée de l'Eurovision débutera à 21 heures, diffusée sur France 2, et 26 candidats vont s'affronter. Passer dans les derniers, peu avant le début des votes, peut avoir un impact. Louane passera en 24e position, laissant espérer que les votants, marqués par sa prestation, en oublient les autres candidats. L'adage " les derniers seront les premiers " pourrait donc bien se vérifier. Selon des rumeurs relayées par Le Parisien, France Télévision et la délégation française se prépareraient déjà sérieusement à organiser la prochaine édition du concours. En effet, le pays gagnant est celui qui reçoit le concours l'année suivante.