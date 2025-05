Liverpool : une voiture fonce dans la foule en pleine parade, un suspect interpellé

Durant la parade organisée pour fêter la victoire du Liverpool FC, un véhicule a foncé dans la foule ce lundi, faisant plusieurs blessés. Un homme a été interpellé.

La fête a viré au drame ce lundi 26 mai à Liverpool. Alors qu'une parade était organisée pour fêter la victoire du Liverpool FC en Premier League, une voiture a foncé dans la foule, renversant sur son passage plusieurs piétons. Débuté à 14h30, heure locale, l'événement festif a pris une tournure bien différente peu après 19 heures, heure de Paris. La police affirme avoir été contactée en début de soirée "à la suite d'informations faisant état d'une collision entre une voiture et un certain nombre de piétons" en plein centre-ville.

Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias, on peut voir un véhicule gris/noir, de type monospace, renverser plusieurs personnes sur son passage. Dans une course folle, la voiture zigzague avant de finalement s'arrêter net, visiblement stoppée par les forces de l'ordre et les supporters. La voiture a renversé "des gens. [Les supporters] ont ensuite couru vers le véhicule pour casser les vitres. On entendait des cris, et encore des cris. C'était horrible", confie auprès de Sky News un témoin de la scène.

Un homme de 53 ans arrêté

Dans la foulée, un homme a été interpellé, a fait savoir la police. Il s'agirait un "britannique blanc de 53 ans originaire de la région de Liverpool", ont révélé les forces de l'ordre dans leur communiqué. Pour l'heure, les raisons de son acte ne sont pas connues. Le bilan humain reste également encore flou.

De son côté, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a regretté une scène "épouvantable" dans son communiqué, affirmant que ses pensées allaient "aux personnes blessées". "Je veux remercier la police et les services d'urgence. [...] Je suis mis au courant des dernières évolutions", a-t-il ajouté.