L'Indonésie fait une promesse à Macron, plusieurs milliards en jeu

L'Indonésie a signé une lettre d'intention, mercredi 28 mai, en vue d'acquérir plusieurs matériels français, dont des avions de chasse Rafale.

Lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Indonésie, mercredi 28 mai, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a signé une lettre d'intention en vue de l'acquisition de nouveaux matériels français. Parmi eux figurent des Rafale, les avions de chasse français. Les potentielles commandes portent aussi sur des frégates légères, des sous-marins Scorpène ainsi que des canons Caesar. Au total, l'Indonésie pourrait être intéressée par une douzaine d'avions (entre 8 et 16), a rapporté BFM TV. Des discussions doivent encore avoir lieu, car une lettre d'intention n'est pas un accord d'achat. Les contrats pourraient être signés en marge du défilé du 14-Juillet, auquel est convié le président indonésien Prabowo Subianto en tant qu'invité d'honneur. Le montant exact de ces potentiels contrats n'a pas été divulgué, tout comme les dates de livraison possibles.

Dans le passé, l'Indonésie avait déjà commandé 42 Rafale en 2022 pour de premières livraisons en 2026. Le pays avait aussi commandé deux sous-marins Scorpène en 2024, qui seront livrés en 2031, et dispose de canons Caesar depuis 2012. Un partenariat bilatéral a été signé entre la France et l'Indonésie en 1950, tandis qu'un partenariat stratégique signé en 2011 prévoit "une coopération plus étroite" dans le domaine de la défense ainsi qu'"une coopération stratégique à long terme".

Une tournée d'une semaine en Asie du Sud-Est

Cette signature de lettre d'intention "démontre autant l'excellence des matériels français que notre volonté de nouer des partenariats durables, qui bénéficient à l'industrie de défense locale", a écrit le ministre des Armées sur X mercredi 28 mai. L'Élysée entend développer son partenariat avec l'Indonésie dans les années à venir. En matière d'armement, le pays est le deuxième client de la France en Asie du Sud-Est (derrière l'Inde).

Le président français a entamé une tournée d'une semaine en Asie du Sud-Est dimanche 25 mai, marquée par trois visites d'État au Vietnam, en Indonésie et à Singapour. Avec ce voyage, la France souhaite développer sa "stratégie indopacifique" dans une région décrite par l'Élysée comme étant "prise entre les États-Unis et la Chine", a indiqué franceinfo. La France veut aussi renforcer ses liens économiques avec une région de 700 millions d'habitants qui représente 4,5% du produit intérieur brut mondial et demeure dynamique sur le plan économique. L'Asie du Sud-Est est aussi un axe géopolitique central qui attire notamment les convoitises chinoises.