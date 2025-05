Sorti du gouvernement, Elon Musk critique déjà Donald Trump

Elon Musk a quitté le gouvernement de Donald Trump, mercredi 28 mai, après quelques mois à la tête du département pour l'efficacité gouvernementale.

Est-ce la fin de la lune de miel entre Elon Musk et Donald Trump ? L'homme le plus riche du monde avait soutenu le candidat républicain durant la campagne présidentielle des États-Unis avant d'hériter d'un poste au sein du gouvernement de Trump. Il avait ainsi été nommé à la tête du DOGE, département pour l'efficacité gouvernementale, poste qu'il a quitté mercredi 28 mai. Au-delà de cette date, Elon Musk aurait été obligé de se soumettre aux exigences de transparence imposées par le Congrès, a rappelé France 24. Il avait été chargé par Donald Trump de réduire les dépenses publiques et de démanteler plusieurs agences fédérales. Sous sa direction, le DOGE a supprimé des dizaines de milliers de postes. Il revendique un bilan de 160 milliards de dollars d'économies fédérales, loin des 2000 milliards visés.

L'homme d'affaires semble toutefois inquiet que ses efforts soient sapés par une décision de Donald Trump et n'a pas hésité à le faire savoir. Dans une interview diffusée mardi 27 mai, il a critiqué la "grande et belle loi budgétaire" du président américain en dénonçant le creusement du déficit public que cela entraînerait. "J'ai été déçu de voir ce projet de loi de dépenses massives, franchement, qui augmente le déficit budgétaire au lieu de le réduire, et qui compromet le travail de l'équipe DOGE ", a estimé Elon Musk, dont les propos ont été repris par Le Parisien.

Elon Musk va se concentrer sur ses entreprises

Cette loi, qui est examinée au Congrès, a pour objectif de mettre en application certaines promesses de campagne de Donald Trump, telle que la prolongation des "crédits d'impôt Trump" adoptés durant son premier mandat. Une agence parlementaire non-partisane a indiqué qu'en l'état le texte entraînerait une hausse du déficit fédéral de 3800 milliards de dollars dans les dix prochaines années.

Dans un entretien au Washington Post publié mardi 27 mai, Elon Musk est revenu sur son aventure politique. "La bureaucratie fédérale est bien pire que ce que je pensais", a-t-il indiqué. "C'est vraiment un parcours du combattant pour essayer d'améliorer les choses à Washington ", a-t-il précisé. Elon Musk avait annoncé qu'il se mettrait en retrait du DOGE afin de se concentrer sur ses entreprises, notamment Tesla. Il a indiqué qu'il poursuivrait son travail avec le département pour l'efficacité gouvernementale, mais en se concentrant plutôt sur l'amélioration des systèmes informatiques de l'État fédéral que sur la réduction du personnel.