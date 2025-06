Musk prêt à tout pour se venger de Trump ? La folle rumeur d'un passage à gauche

Elon Musk s'en est pris à la politique budgétaire de Donald Trump, ce qui plaît aux démocrates. Les deux hommes ne semblent plus être alliés.

"Ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux et bourré de dépenses inutiles, est une abomination dégoûtante", a écrit Elon Musk sur son réseau social X, mardi 3 juin, à propos d'un projet de loi de Donald Trump sur les impôts et les dépenses. Ce texte prévoit une prolongation des allègements fiscaux, qui datent du premier mandat de Donald Trump, l'augmentation du plafond de la dette, la réduction des prestations sociales, la suppression des mesures de soutien aux énergies vertes et l'instauration d'un tarif douanier universel sur les importations. "Honte à ceux qui ont voté pour : vous savez que vous avez eu tort. Vous le savez", écrit sans détours le milliardaire.

Un soutien de la part des démocrates

Cette opposition franche d'Elon Musk, qui s'était montré proche de Donald Trump depuis son investiture, est soutenue par les démocrates. Bernie Sanders, figure des démocrates, a simplement réagi sur X : "Musk a raison". Même son de cloche du côté de Hakeem Jeffries, chef de file des démocrates à la Chambre des représentants : "Elon Musk et moi sommes d'accord".

Il faut dire qu'Elon Musk a soutenu plusieurs démocrates à la présidentielle américaine : Barack Obama, Hillary Clinton et même Joe Biden en 2020. Mais il s'était rapproché de Donald Trump et des Républicains ces dernières années, notamment de leur vision conservatrice sur les questions LGBTQIA+. Le milliardaire a renié sa fille transgenre, Vivian Jenna Wilson, âgée de 20 ans. Le président républicain avait chargé Elon Musk de diminuer drastiquement les dépenses de l'État au sein du Doge, et ils s'étaient quittés en plutôt bons termes il y a à peine quelques jours, à la fin de la mission du milliardaire.