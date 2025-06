Rima Hassan en prison en Israël : une vidéo et l'absence d'avocats... Pourquoi a-t-elle refusé l'expulsion ?

Interpellée avec d'autres militants par les autorités israéliennes à bord du navire humanitaire Madleen qui se rendait à Gaza, l'eurodéputée Rima Hassan a refusé d'être expulsée et renvoyée en France avec trois autres ressortissants.

Quel sort Israël réserve-t-il aux militants qui se trouvaient à bord du Madleen ? Le voilier humanitaire qui transportait 12 militants, dont l'activiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée de LFI Risma Hassan, a été intercepté par l'armée israélienne alors qu'il se dirigeait vers la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi. Le navire a été dérouté vers le port d'Ashdod, un grand port commercial situé au sud d'Israël et à proximité de Gaza, tandis que les passagers ont été transférés à l'aéroport de Tel-Aviv a indiqué le ministère israélien de la Défense. Les autorités de l'Etat hébreu ont ensuite assuré que les militants interpellés "ne [les] intéressent pas" et "vont être mises dans des avions" selon les mots de l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka.

Au moins 7 des 12 militants du Madleen ont cependant refusé d'être renvoyés dans leur pays respectif selon une source proche des avocats des militants. Parmi eux, cinq sont Français et l'une d'elle n'est autre que l'élue européenne Rima Hassan. En refusant leur expulsion par Israël, les militants s'exposent à des risques dont un séjour en prison, qui semble planifié. "Ceux qui refusent de signer les documents d'expulsion et de quitter Israël seront traduits devant une autorité judiciaire, conformément à la loi israélienne, pour autoriser leur expulsion", a précisé le ministère des Affaires étrangères israélien sur X. Mais en attendant le jugement, les militants actuellement retenus par les autorités à l'aéroport devraient être placés en détention, pour 96h. Selon le média i24, Rima Hassan et les autres activistes du bateau ont déjà été transféré au centre pénitentiaire de Giv'on, pour être expulsée d'ici la fin de la semaine "de force". "À partir du moment où la personne dit : 'je refuse de partir', elle va en prison", a quant à lui confirmé l'ancien ambassadeur de France en Israël Éric Danon sur franceinfo ce mardi 10 juin.

Pourquoi les activistes ont-ils refusé d'être expulsés ? Selon le média israélien Kan, ils auraient refusé de signer les documents, sans présence de leurs avocats. Personne ne sait à ce stade quelles exigences Israël a formulé dans ces documents. Mais les autorités du pays onty plusieurs fois formulé, notamment, leur souhait que les activistes visionnent "une vidéo montrant les atrocités commises le 7 octobre 2023 contre des militants détenus qui ont tenté de défier le blocus israélien de Gaza", comme l'annonçait le ministre de la Défense dans un communiqué il y a quelques heures. Cette vidéo, dont certains extraits ont été diffusé à l'Assemblée nationale l'an dernier montre les attaques terroristes du Hamas avec des images non censurées des atrocités.

Le cas de Rima Hassan pose cependant question : en tant qu'eurodéputée, elle pourrait d'une immunité diplomatique. Or, l'arrestation de l'élue par les autorités israéliennes contrevient à cette immunité et un placement en détention pourrait constituer une nouvelle violation. "Nous avons été en lien avec les autorités israéliennes pour prévenir tout incident", a précisé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à ce sujet sur BFMTV. Pour Éric Danon, en revanche, Rima Hassan n'a pas de statut de protection particulier, "elle n'agit pas dans le cadre de son mandat parlementaire".

La France a demandé à Israël d'assurer la "protection" de ses six ressortissants ainsi que l'organisation de leur retour sur le sol français comme l'a déclaré Emmanuel Macron lundi. Le président de la République n'a toutefois pas évoqué le scénario envisagé en cas de refus des militants d'être expulsés vers la France.

L'interception du bateau et des militants est-il une violation du droit international ?

Le voilier Madleen, voguant sous pavillon britannique, avait pour mission d'apporter du matériel humanitaire jusqu'à la bande de Gaza, sans passer par Israël, pour "briser le blocus israélien". L'Etat hébreu a justifié l'interception du navire en assurant qu'il "ne permettra à personne de briser le blocus de Gaza" comme indiqué par le ministre de la Défense, Israël Katz, en réponse à ce qu'il a considéré comme une provocation. Il a également accusé les militants d'avoir "essayé de mettre en scène une provocation médiatique dans le seul but de se faire de la publicité".

L'interception du bateau a cependant été qualifiée d'"illégale" au regard du droit international par plusieurs personnalités. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, de l'eurodéputée Manon Aubry (LFI), ainsi que du ministère turc des Affaires étrangères et l'Iran. Selon eux, ainsi que plusieurs experts du droit international, l'intervention de l'armée israélienne était illégale puisque le bateau se situait encore dans les eaux internationales au moment de l'interception. Une information confirmée par le traçage en ligne du Freedom Flotilla. Interrogé sur BFMTV, l'ambassadeur israélien en France, Joshua Zarka, a affirmé que le navire a été intercepté "quand il est entré dans les eaux territoriales israéliennes".

La Coalition de la flottille pour la liberté, organisation qui a affrété le navire a elle aussi dénoncé une "violation manifeste des lois internationales". "Israël n'a pas d'autorité légale pour détenir les volontaires internationaux à bord du Madleen", a déclaré sa responsable, Huwaida Arraf.

Le gouvernement prudent sur ses mots

Si le terme "illégal" a facilement été prononcé par plusieurs personnalités, le gouvernement français se veut plus prudent, même s'il a pris des dispositions pour la sécurité de ses ressortissants. Interrogé à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a évité soigneusement le sujet de la légalité de cette action : "Nous établirons la licéité de cet arraisonnement et nous le qualifierons." Il a assuré devant la presse que le gouvernement avait "mis en garde" les six passagers français du navire avant le début de l'expédition.