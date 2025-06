Guerre Israël - États-Unis - Iran : de grosses intox sur le cessez le feu de Trump

00:43 - Trump annonce annonce un "cessez-le-feu total" entre l’Iran et Israël

"II a été pleinement convenu par et entre Israël et l’Iran qu’il y aurait un cessez-le-feu complet et total", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Donald Trump affirme que celui-ci devrait commencer autour de 4h00 GMT mardi (6h00 en France) et doit déboucher sur "la fin officielle" de la guerre. L'Iran doit être le premier à cesser ses frappes et Israël faire de même 12 heures plus tard. S'il se confirme, ce cessez-le-feu mettrait fin à 12 jours de guerre à distance, sans intervention terrestre, Israël ayant frappé l’Iran le 13 juin dernier avec le but affiché de détruire ses installations nucléaires.