Guerre Israël-Iran : après les frappes américaines, une "réponse forte" de Téhéran ?

"Trump, le joueur", l'Iran se paie le président américain

Ce lundi, le porte-parole du Comité central des forces armées iraniennes Ibrahim Zolfaqari a dénoncé les frappes américaines et mis en garde contre la riposte potentielle de l'Iran. "Non seulement (l'attaque) était vaine, mais elle élargira également le champ des cibles légitimes et diverses pour (l'armée iranienne) et posera les bases d'une expansion de la guerre dans la région", a-t-il lancé, avant de s'en prendre directement au président américain dans une vidéo partagée par les médias d'Etat : "Trump, le joueur, vous pouvez déclencher cette guerre, mais c'est nous qui y mettrons fin", assure-t-il.