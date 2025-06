Guerre Israël-Iran : Nétanyahou évoque un nouvel objectif avant la fin du conflit

Les frappes et provocations se poursuivent entre Israël et l'Iran. Dans les médias américains, le Premier ministre israélien a évoqué l'élimination d'Ali Khamenei, le Guide suprême de l'Iran, comme un moyen de mettre "fin au conflit".

En direct

10:04 - Tel Aviv et Téhéran visées par des frappes L'Etat hébreu et l'Iran cible leur capitale mutuelle. Ce mardi, un missile iranien s'est abattu dans les pourtours de Tel-Aviv et sur plusieurs sites dits "sensibles" selon les rapports israéliens. De leur côté, les médias iraniens ont rapporté des explosions et des tirs à Téhéran ce matin. De la fumée noire s'élevant dans l'est de la ville après une explosion de projectiles a été vue, il n'a pas été précisé si l'explosion venait d'une bombe israélienne ayant explosé ou ayant été interceptée.

09:55 - Macron parle d'un cessez-le-feu et Trump dément Le sommet du G7 a été écourté par le départ de Donald Trump pour Washington. Mais à l'issue de la réunion, Emmanuel Macron a assuré que le président américain avait fait une proposition concernant "un cessez-le-feu et [...] des discussions plus larges" entre Israël et l'Iran et que le départ de l'Américain s'expliquait par ce travail, s'appuyant sur les dires de la porte-parole de la Maison Blanche. Sauf que Donald Trump a démenti les propos de son homologue français et travaillé à un cessez-le-feu entre les deux pays dans un message cinglant sur Truth Social. "Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu", a-t-il déclaré épinglant au passage une "erreur" d'Emmanuel Macron.

09:43 - La position du G7 vis-à-vis d'Israël et de l'Iran Les dirigeants du G7 se sont réunis pour un sommet au Canada ce lundi et pour évoquer la situation au Moyen-Orient. En ce qui concerne Israël, ils ont réaffirmé le droit d'Israël à "se défendre" et appelé à "protéger les civils". Au sujet de l'Iran, ils ont déclaré que le pays est "la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région" et ont rappelé leur position sur le fait que "l'Iran ne pourra jamais disposer d'une arme nucléaire". "Nous demandons instamment que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza", ont enfin écrit les dirigeants du G7.

09:35 - Israël affirme avoir éliminé "l'homme le plus proche du dirigeant iranien Ali Khamenei" Après avoir éliminé plusieurs dirigeants et personnes hauts placées au sein du régime iranien, l'armée israélienne annonce ce mardi avoir éliminé Ali Shadmani, "le chef d'état-major de la guerre, le commandant militaire le plus haut placé et l'homme le plus proche du dirigeant iranien Ali Khamenei". Tsahal ajoute que l'opération s'est tenue dans la nuit de lundi grâce à des renseignements "précis" et "suite à une opportunité soudaine au cours de la nuit, des avions de chasse de l'armée de l'air ont attaqué un quartier général habité au cœur de Téhéran" dans lequel se trouvait le commandant.

09:22 - Tuer l'ayatollah Ali Khamenei "mettra fin au conflit" assure Israël Israël cherche-t-il a détruire le régime iranien ? L'option semble en tout cas envisagée. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a indiqué lundi soir lors d'une interview accordée à la chaîne ABC que tuer le Guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, "mettra fin au conflit". "Cela ne mènera pas à une escalade du conflit, cela mettra fin au conflit", a-t-il insisté en réponse à l'opposition de Donald Trump au plan israélien visant l'élimination de l'ayatollah. Mais ce plan est-il vraiment mis en oeuvre ? Réponse sibylline du chef de l'Etat hébreu qui a assuré que son pays "faisait ce qu’il avait à faire".