Guerre Israël-Iran : quel résultat et quelles conséquences après les frappes américaines en Iran ?

Les États-Unis ont mené des frappes contre trois sites nucléaires iraniens dans la nuit. Une voie vers la "paix" pour Donald Trump, qui menace de continuer les frappes si la guerre avec Israël ne s'arrête pas. Un acte aux "conséquences éternelles" pour Téhéran.

En direct

12:20 - Paris assure ne pas avoir participé aux frappes américaines À l’instar de Londres et de Berlin, Paris assure avoir "pris connaissance avec préoccupation des frappes menées cette nuit par les États-Unis d’Amérique", explique sur X le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Il assure que la France n’a "participé ni à ces frappes ni à leur planification" et "exhorte les parties à la retenue pour éviter toute escalade susceptible de conduire à une extension du conflit".

11:36 - La Croix-Rouge craint des "conséquences irréversibles" Après les frappes américaines sur l’Iran, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) craint une "guerre aux conséquences irréversibles" pour la région et le monde.

10:48 - Que produisaient les trois sites attaqués cette nuit ? Les sites d’Ispahan, Natanz et Fordo ont été vidés dans la nuit pas des bombes américaines. Le site de Fordo est situé au centre du pays. Cette installation a été construite en violation des résolutions de l’ONU et était présentée comme une usine d’enrichissement d’uranium à taux élevé. Des particules d’uranium enrichies à 83,7% avaient été détectées en 2023, présentée comme des "fluctuations involontaires" par Téhéran. Le site de Natanz est également situé au centre du pays. Il est équipé d’une grande quantité de centrifugeuses, utilisées pour enrichir l’uranium. Le site d’Ispahan permet de produire les gaz nécessaires à l’enrichissement d’uranium et à produire des centrifugeuses.

10:36 - L’UE plaide pour un retour à la table des négociations La cheffe de la diplomatie européenne plaide pour que "toutes les parties fassent un pas en arrière, reviennent à la table des négociations et évitent toute nouvelle escalade". Kaja Kallas estime tout de même que "l’Iran ne doit pas être autorisé à développer une arme nucléaire", et informe que "les ministères des Affaires étrangères de l’Union européenne discuteront de la situation demain".

10:29 - Le Royaume-Uni persiste sur le fait que "l’Iran ne doit jamais être autorisé à développer une arme nucléaire" "L’Iran ne doit jamais être autorisé à développer une arme nucléaire et les États-Unis ont pris des mesures pour atténuer cette menace", écrit le Premier ministre Britannique sur X. Keir Starmer appelle également "l’Iran à retourner à la table des négociations et à trouver une solution diplomatique pour mettre fin à cette crise", soulignant l’importance de "la stabilité dans la région". Selon le secrétaire d’État britannique aux affaires et au commerce, le Royaume-Uni était au courant de l’attaque américaine, mais n’y aurait pas participé. Il décrit les États-Unis comme un "allié-clé", lors d’un entretien à Sky News.

10:23 - L’Iran s’insurge de l’attaque américaine "Il est désormais tout à fait clair pour tout le monde que le régime qui bénéficie d’un statut de membre permanent au Conseil de sécurité ne respecte aucun principe ni aucune morale et ne recule devant aucune illégalité ni aucun crime pour servir les objectifs d’un régime d’occupation génocidaire", apprend-on d’un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.

10:06 - L’Irak condamne les frappes américaines Les frappes américaines représentent une "escalade militaire" qui "menace la sécurité et la paix au Moyen-Orient" et "met gravement en péril la stabilité régionale", déplore le gouvernement irakien. Selon le porte-parole du gouvernement, "les solutions militaires ne peuvent se substituer au dialogue et à la diplomatie".

10:01 - Les frappes israéliennes continuent L’armée israélienne assure ce matin continuer les frappes sur des cibles militaires à l’ouest de l’Iran, après la riposte iraniennes aux attaques américaines. Des "lanceurs de missiles prêts à tirer sur le territoire israélien, ainsi que des soldats des forces armées iraniennes" ont également été visés.

09:41 - "Aucune hausse du niveau de radiation" selon l’AIEA Des frappes sur des sites nucléaires font toujours craindre le pire. L’Agence internationale de l’énergie atomique a réagi ce matin en assurant qu’"aucune hausse des niveaux de radiation n’a été signalée" sur les trois sites visés cette nuit. Une "réunion d’urgence du conseil des gouverneurs de l’AIEA" a été convoquée demain par Rafael Grossi, directeur général de l'AIEA.

09:33 - L’Iran assure que cela causera des "conséquences éternelles" "Les événements de ce matin sont scandaleux et auront des conséquences éternelles", a réagi ce matin sur X le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Selon lui, le "comportement" des américains est "extrêmement dangereux, anarchique et criminel" et "l’Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple". De son côté, l’agence atomique Iranienne a annoncé que les attaques américaines n’allaient "pas arrêter" ses activités. La réponse iranienne ne s’est pas faite attendre. Des explosions ont été entendues à Jérusalem et à Tel-Aviv. Le Magen David Adom fait part de 86 personnes blessées. L'aéroport Ben Gourion fasait partie des cibles.

09:27 - Israël remercie les États-Unis Benyamin Nétanyahou a tenu à remercier Donald Trump et les États-Unis après les frappes de cette nuit, qui auraient été faites "en parfaite coordination" avec Israël. Selon lui, ces frappes vont aider "à la paix par la force", et mènent le Moyen-Orient à "un tournant historique". "Cette décision courageuse bénéficie à la sécurité et à la sûreté du monde libre tout entier [et] j’espère qu’elle conduira à un meilleur avenir pour le Moyen-Orient et [contribuera] à la libération, urgente, de nos otages en captivité à Gaza", ajoute de son côté le président israélien.