Guerre Israël - Iran : un "mensonge" de Trump ? Le président américain remis en cause

La gestion du conflit entre Israël et l'Iran par Donald Trump est remise en cause par un sénateur américain. Il accuse le président des Etats-Unis de nager en eaux troubles concernant le partage d'informations avec le Congrès.

Fin du direct

13:45 - "Le régime sioniste s'est presque effondré", assure Khamenei "Malgré tout son bruit et ses revendications, le régime sioniste s’est presque effondré et a été écrasé sous les coups de la République islamique", écrit ce jeudi le guide suprême iranien sur X. L'Iran avait crié "victoire" dès mardi après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, estimant que le pays avait réaffirmé ses "droits légitimes" à poursuivre ses activités nucléaires à usage civil.

13:40 - L'Iran "ne se rendra jamais", lance le guide suprême en menaçant les Etats-Unis Le guide suprême iranien indique ce jeudi que Trump "exagère" l'impact des frappes sur les sites nucléaires iraniens et qu'elles ont été "nullement importantes". L'Iran "ne se rendra" jamais face aux États-Unis et frappera à nouveau les bases américaines au Moyen-Orient en cas d'attaque, a-t-il fait comprendre. "La République islamique a accès à d’importantes bases américaines dans la région et peut agir contre elles dès qu’elle le juge nécessaire (...) Cela peut se reproduire à l’avenir : si une attaque survient, le coût pour l'ennemi et l'agresseur sera assurément élevé", dit-il à la télévision d'Etat. "La République islamique l'a emporté, et en représailles, a infligé une gifle cinglante au visage de l'Amérique", a également déclaré Ali Khamenei.

11:23 - Téhéran refuse de confirmer la réunion prévue avec Washington Le ministère iranien des Affaires étrangères a refusé de confirmer si les délégations iranienne et américaine se rencontreraient la semaine prochaine, comme l'a suggéré Donald Trump. "Nous n'avons rien à dire sur les déclarations contradictoires des États-Unis concernant la diplomatie et les négociations", a déclaré le porte-parole du ministre. "Nous devons nous assurer que les parties sont sérieuses ou s'il s'agit simplement d'une nouvelle tactique visant à semer la discorde dans la région et dans mon pays", précise-t-il.