Israël-Iran : le bilan humain s'alourdit et l'escalade se poursuit

Entre Israël et l'Iran, les provocations et menaces fusent par messages interposés. Après la dernière attaque iranienne d'envergure, l'Etat hébreu assure que ses opposants "paieront le prix" de leurs actes.

En direct

08:58 - Un bâtiment américain touché en Israël, ils "pourraient riposter" Un bâtiment de la représentation diplomatique américaine à Tel-Aviv a été légèrement endommagé suite aux frappes iraniennes sur le pays pendant la nuit, annonce l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee. Il y a "quelques dégâts mineurs dus aux ondes de choc des frappes de missiles iraniens près d’une branche de l’ambassade à Tel-Aviv", dit-il sur X. Voilà pourquoi, les Etats-Unis pourraient riposter en cas d'attaque d'ampleur sur des bâtiments ou du personnel américain. Selon le docteur en géopolitique, Frédric Encel, les "Américains pourraient riposter (...) Officiellement ça pourrait mais à la tête des États-Unis on a un enfant roi. Il est tellement imprévisible Donald Trump, il cherche non pas à éviter une escalade entre l'Iran et Israël mais une escalade qui viserait son prisme au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite", estime-t-il au micro de BFMTV.

08:32 - "Bientôt la paix entre israël et l'Iran", assure Trump Donald Trump indiquait ce dimanche que "de nombreux appels et réunions ont lieu actuellement" pour que les frappes cessent entre Israël et l'Iran. "L'Iran et Israël devraient conclure un accord, et ils le feront, tout comme j'ai réussi à le faire entre l'Inde et le Pakistan, en utilisant dans ce cas-là le COMMERCE avec les Etats-Unis pour apporter raison, cohésion et bon sens dans les négociations (...) nous aurons bientôt la PAIX entre Israël et l'Iran !", dit le président américain sur Truth Social. Il s'est également opposé à un plan israélien visant à éliminer le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a assuré un responsable américain. Une information confirmée par NBC, Reuters et d'autres médias américains.

08:23 - Le président iranien appelle à l'unité du pays Un appel à l'unité dans le pays. Après quatre jours d'attaques destructrices, le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé les Iraniens à mettre de côté leurs différends et à s'unir. "Chaque problème et chaque différend qui ont existé doivent être mis de côté aujourd'hui, et nous devons faire front avec force contre cette agression criminelle génocidaire, dans l'unité", a-t-il déclaré devant le Parlement.