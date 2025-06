États-Unis : une élue démocrate tuée et un sénateur gravement blessé, la piste d'un "assassinat politique" privilégiée

Samedi 14 juin, deux élus démocrates de l'État du Minnesota et leurs conjoints ont été visés par des tirs avec les forces de l'ordre. Le suspect est toujours activement recherché.

Deux élus démocrates du Minnesota et leurs conjoints ont été la cible de tirs "à motivations politiques" dans l'État américain du Minnesota dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin, rapporte notamment le magazine Le Point. Le tireur était vêtu comme un policier. Aux alentours de 2 h 00 du matin, heure locale, le principal suspect s'est rendu au domicile du sénateur local, John Hoffman. Il a alors ouvert le feu sur le sénateur local et son épouse. Ils "ont été touchés par de nombreux tirs", a indiqué le gouverneur de cet État situé au nord des États-Unis, rapporte NBC News. Le sénateur et sa femme ont été grièvement blessés, ils ont été opérés et devraient "survivre à cette tentative d'assassinat". Après cela, le suspect s'est rendu à environ huit kilomètres de là, dans une banlieue nord de Minneapolis où habitait Melissa Hortman, élue de la Chambre des représentants du Minnesota, ainsi que son mari. Le principal suspect a ensuite tué le couple. Il "a été tué par des tirs tôt ce matin dans ce qui semble être un assassinat à motivations politiques", a précisé l'ancien colistier de Kamala Harris, l'ancienne candidate à la présidentielle aux États-Unis.

Le suspect est toujours recherché

Le tireur s'est ensuite retrouvé face aux policiers. Des tirs ont été échangés. Il est alors parvenu à prendre la fuite à pied, par l'arrière du domicile. Actuellement, il est toujours activement recherché. Le véhicule du tireur était encore près de la maison du sénateur grièvement blessé. Il a été retrouvé par les enquêteurs et, à l'intérieur, ils ont également découvert un manifeste. Celui-ci comportait les noms d'autres élus et d'autres responsables politiques. Tous ont été placés sous protection. "Il s'agissait d'un acte de violence politique ciblée", a dénoncé Tim Walz, le gouverneur de l'État. Donald Trump a été informé de la situation qu'il a qualifiée de "terrible", il a également affirmé qu'une "violence aussi horrible ne sera pas tolérée aux États-Unis".