Tel Aviv détruite, pluies de missiles... Les images folles de la propagande iranienne

Le conflit armé entre l'Iran et Israël redouble d'intensité et les deux camps se réjouissent des pertes infligées à l'adversaire, mais certains succès revendiqués et quelques images reposent sur de fausses informations.

Les affrontements entre Israël et l'Iran gagnent en puissance depuis l'offensive israélienne du vendredi 13 juin. Tous les jours, les deux camps revendiquent des frappes sur le pays adverse et se félicitent de succès stratégiques après avoir visé des cibles militaires ou des grandes villes, images à l'appui. Mais le conflit armé se double d'une guerre d'informations avec la diffusion d'images de propagande et de fausses images.

Plusieurs comptes pro-iraniens sur les réseaux sociaux, et parfois quelques médias, relayent une importante propagande pro-iranienne depuis le début du conflit. Certains de ces comptes publient des messages sans équivoque pour se féliciter des frappes iraniennes en Israël, l'un d'eux assure même que "se réjouir de la destruction d'Israël fait partie de la foi". Des messages qui s'accompagnent de vidéos montrant des pluies de missiles s'abattant sur des villes israéliennes, dont la capitale Tel Aviv, mais aussi Jérusalem et Haïfa. Suivent ensuite des images de zones détruites par les frappes agrémentées de commentaires jubilatoires face aux dégâts : "Belles vues sur Tel Aviv".

Si certaines images montrent bien les frappes menées par le régime islamique d'Iran, d'autres sont fausses et tirées de jeux vidéo comme l'ont relevé des internautes. Un extrait vidéo censé montrer un tir iranien abattant un avion de chasse F-35 appartenant à Israël est en fait une scène extraite du jeu de simulation militaire ARMA 3.

Quand les vidéos semblent réelles, ce sont les commentaires qui diffusent de fausses informations comme celui-ci affirmant que le dôme de fer, le bouclier de défense antiaérien d'Israël a été détruit. Ce dispositif de défense permet à l'Etat hébreu de se protéger des attaques de roquettes, mais pour se protéger des tirs iraniens qui sont plus la plupart menés avec des drones, Israël use simplement de son dispositif de défense antimissile et dispose toujours de son dôme de fer.

Ces manœuvres de propagande ne sont pas isolées et plusieurs messages repérés sur les réseaux sociaux ou dans certains médias ont été vérifiés et démentis par des sites de fact-checking. Le site persan FactName, qui a enquêté sur des images et des messages assurant que trois F-35 israéliens ont été détruits par des tirs iraniens, indique qu'à ce jour "aucun signe de destruction ou de crash d'avions de combat F-35 n'a été signalé" et ajoute que "la plupart des images publiées sur les réseaux sociaux affiliés à l'armée israélienne [et montrant] des avions de combat opérationnels du pays ne sont pas du tout des F-35". Certaines de ces images ont même été créées par l'intelligence artificielle selon des experts cités par TF1.

Le site FactName a également rectifié une vidéo et des informations concernant la présence d'avions de chasse iraniens en direction d'Israël dans le ciel irakien. Les images en question montrent en réalité des avions de chasse survolant Islamabad, la capitale du Pakistan, dans une trajectoire "orientée vers le nord-est et n'ayant naturellement aucun lien avec l'Iran ou Israël". D'autres éléments de propagande iranienne, basés sur des faits réels ou de fausses informations, continuent de fleurir dans les médias en marge du conflit.

Des images inexactes dans les deux camps

L'Iran ne bien évidemment pas le seul à user de fausses images. Israël et ses soutiens usent de techniques peu fiables dans les médias pour tenter d'influer sur l'information. L'armée israélienne elle-même a donné dans une forme de propagande et le contenu détourné sur son compte X. Le vendredi 13 juin, Tsahal a posté une vidéo de 30 secondes montrant des images supposées de la réplique iranienne, notamment avec une longue séquence sur des tirs lancés sur Tel Aviv, mais un des extraits de cette vidéo montre en réalité une attaque étrangères aux événements récents. Cet extrait de plusieurs secondes avait déjà été publié en octobre 2024 pour illustrer une riposte iranienne après qu'Israël a attaqué l'Iran, accusé de financer le Hamas et le Hezbollah.

En seulement cinq jours après le début du conflit armé, un journaliste israélien spécialiste de la vérification de contenus a recensé une cinquantaine d'exemples de fausses informations autour des affrontements israélo-iraniens.