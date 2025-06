Naufrage du Bugaled Breizh : les marins français tués par des Américains ou des Britanniques ? Pourquoi l'hypothèse est sur la table

Le chalutier français a coulé le 15 janvier 2004 et des doutes persistent toujours sur les causes du naufrage. Le président de l'association SOS Bugaled Breizh a été reçu à Matignon lundi 23 juin.

Que s'est-il passé le 15 janvier 2004, au large des côtes britanniques ? Le chalutier Bugaled Breizh a fait naufrage ce jour-là, causant la mort de ses cinq marins. Mais quelle est la cause de ce naufrage ? Vingt et un ans plus tard, seules des hypothèses sont avancées. La piste officielle est l'accident de pêche, mais des soupçons pèsent toujours autour de l'implication des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Pour trouver des réponses, l'association SOS Bugaled Breizh a manifesté il y a un mois devant Matignon, ce qui lui a permis d'être reçue par les services du gouvernement. Son président, Dominique Launay, ainsi qu'une délégation de l'Union démocrate bretonne (UDB) ont participé à une réunion avec le conseiller justice de François Bayrou, lundi 23 juin.

Des exercices navals dans la zone

En effet, la thèse de l'accident ne convainc pas les proches des victimes. Il faut dire que des exercices navals étaient menés dans la zone, ce qui les pousse à penser à une implication d'un sous-marin militaire britannique ou américain. Cette hypothèse aurait même été appuyée par le conseiller du Premier ministre. "Notre interlocuteur nous a dit qu'il pensait lui aussi que c'est un sous-marin qui est à l'origine du naufrage du Bugaled Breizh' Nous sommes satisfaits d'entendre ça de la part de quelqu'un qui représente notre gouvernement", assure Dominique Launay après la réunion à Matignon à nos confrères de Franceinfo.

Mais voilà, pour valider cette théorie, il faudrait déclassifier des dossiers classés secret-défense. En avril, l'UDB a d'ailleurs écrit un courrier à la Maison-Blanche pour lui demander si "oui ou non, un sous-marin nucléaire d'attaque américain se trouvait dans la Manche, le 15 janvier 2004", rappelle Le Point. Cette initiative a été prise après que le président américain a assuré vouloir déclassifier les dossiers d'intérêt public car "de très nombreuses personnes attendent la vérité depuis longtemps, des décennies même. Tout sera révélé". Il est tout de même important de préciser qu'ici, Donald Trump parlait des assassinats de JF Kennedy et de Martin Luther King.

Le président de SOS Bugaled Breizh est bien conscient que cette déclassification a peu de chance de se produire, comme il l'a expliqué à nos confrères de Franceinfo. "On était là pour que le gouvernement s'implique dans cette affaire pour permettre aux familles de connaître ce qu'il s'est passé et surtout faire le deuil de ces cinq marins disparus, qui ne sont pour rien dans le naufrage du bateau", a-t-il précisé.