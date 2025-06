Trump et Jagger présents au mariage de Jeff Bezos ! Parmi les invités, de sacrées surprises

Jeff Bezos devrait se marier ce mois-ci à Venise. La liste des invités est en partie révélée.

C'est un mariage qui promet d'être grandiose. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et Lauren Sánchez, ancienne journaliste télé, vont se marier à Venise en juin. On ne connaît pas la date exacte, même si certaines indiscrétions laissent à penser que ça ne devrait plus tarder. Ce mariage devrait même coûter 10 millions de dollars ! Pas grand-chose pour Jeff Bezos dont la fortune est estimée à 224,6 milliards de dollars, mais de quoi régaler les 200 invités prévus.

Parmi eux, on compte l'animatrice de télévision Oprah Winfrey, la chanteuse Katy Perry, l'acteur Leonardo DiCaprio et même Mick Jagger ! Mais la surprise, c'est surtout la présence d'un des membres de la famille Trump. La fille du président des États-Unis, Ivanka Trump, devrait être présente pour les festivités. L'ancienne conseillère du président américain se retrouvera au milieu des milliardaires, ce qu'elle connaît vu la fortune de son père, et du gratin d'Hollywood pour ces noces très attendues.

Venise en ébullition avant le mariage

Mais les Vénitiens ne sont pas ravis d'accueillir un mariage aussi hors norme. Des banderoles anti-Bezos ont été accrochées sur les bâtiments de la ville en prévision de sa venue, et certains prévoient même de bloquer les rues et les canaux, selon le New York Times.

Les habitants estiment qu'il est temps que Venise cesse d'être le terrain de jeu des milliardaires, ce qui fait drastiquement monter le coût de la vie sur place. De plus, ils s'attendent à une ville complètement bloquée le temps des festivités, avec une incapacité de se déplacer dans certains quartiers.

Malgré la colère latente et évidente des Vénitiens, le maire de la ville se dit "très fier" d'accueillir un tel événement et espère même rencontrer Jeff Bezos. Pour les habitants mécontents, il reste la satisfaction de se dire que le milliardaire a assuré qu'il se fournirait à 80 % auprès de fournisseurs locaux pour le mariage, selon des proches du couple.