Inondations au Texas : des dizaines d'enfants morts, d'autres disparus... Le bilan s'aggrave

Les violentes inondations ont fait près de 80 morts, dont 28 enfants, au Texas, selon le dernier bilan. Plus d'une dizaine d'enfants est toujours recherchée ce lundi 7 juillet.

Les recherches de survivants se poursuivent, mais le bilan s'alourdit au Texas après de violentes inondations. Dans la soirée du dimanche 6 juillet, les autorités américaines ont annoncé avoir retrouvé près de 80 personnes décédées, dont 28 enfants, dans les inondations provoquées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le sud des Etats-Unis vendredi. Un nombre qui risque qui risque d'"augmenter" a prévenu le gouverneur adjoint du Texas, Dan Patrick, sur Fox News. Le seul comté de Kerr, le plus touché par les crues, déplore 68 morts, "40 adultes et 28 enfants" a fait savoir le shérif, Larry Lethia, lors d’une conférence de presse.

De nombreuses personnes sont portées disparues depuis la montée des eaux et les violentes inondations survenues au Texas le vendredi 4 juillet. Parmi elles, figurent plusieurs enfants qui participaient à un camp d'été chrétien regroupant 750 jeunes filles sur les rives du fleuve Guadalupe. Encore 11 enfants et un moniteur sont recherchés ce lundi, contre 27 ces derniers jours, a précisé le shérif. Les autorités n'ont pas indiqué si la diminution du nombre de disparus était due à la découverte de corps ou de survivants. Le vice-gouverneur de l'État du Texas indiquait des vendredi que le bilan des enfants disparus est incertain : "Nous savons qu'il y en a certains qui sont portés disparus. Mais combien […] nous ne sommes pas sûrs du nombre".

Les inondations ont été soudaines et fulgurantes. Le vendredi 4 juillet, des pluies diluviennes ont fait montée le niveau du fleuve Guadalupe : en seulement trois quarts d'heure l'équivalent d'un tiers des participations annuelles moyennes du comté est tombé. Le fleuve américain est monté de 8 mètres en 45 minutes environ rapporte France Info. Rob Kelly, le responsable des autorités locales du comté de Kerr, a également pris la parole vendredi pour souligner le caractère soudain des inondations dans une région qui a pourtant l'habitude de ce type de phénomène. Pour autant, les signes avant-coureurs d'un tel évènement météorologique n'ont pas été observés en amont : "Nous n'avions aucune raison de croire que cela allait être quelque chose comme ce qui s'est passé ici", a expliqué Rob Kelly. Pourtant, le changement climatique a provoqué une intensification des phénomènes météorologiques violents tels que les crues ou les sécheresses.

Un large dispositif de secours déployé

Au total, environ 500 secouristes et 14 hélicoptères sont toujours mobilisés, nous apprend le journal Libération. La Garde nationale du Texas et les garde-côtes ont également été déployés en renfort. "Nous poursuivrons les recherches jusqu’à ce que tous les disparus soient retrouvés", a déclaré le responsable de la gestion des situations d’urgences du Texas, Nim Kidd. Des équipes aériennes, terrestres et aquatiques sont mobilisées pour fouiller le fleuve Guadalupe à la recherche de survivants et de corps.

En parallèle des recherches, le gouvernement américain s'est mobilisé. Donald Trump a dépêché sa ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, sur place et a annoncé avoir "signé une déclaration de catastrophe pour le comté de Kerr" et promis la fourniture de moyens supplémentaires issus du gouvernement fédéral au Texas.