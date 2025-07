Nouveau parti d'Elon Musk : déjà un sondage pour la présidentielle, Donald Trump va être vert

Elon Musk lance son propre parti politique, "L'Amérique en premier". Un premier sondage indique qu'il pourrait peser davantage que ce que Donald Trump imagine.

Le milliardaire se lance en politique, comme Donald Trump avant lui. Elon Musk a annoncé la création de son parti politique, ce samedi 5 juillet sur X. Tout est parti d'un sondage publié la veille sur la plateforme, où il proposait la création du "parti de l'Amérique" et interrogeait les internautes : souhaitent-ils "être indépendants du bipartisme" ? Résultat : 65,4 % des votants ont répondu "oui".

Elon Musk le sait, il ne pourra pas être président ni même vice-président : né en Afrique du Sud, il ne remplit pas la condition constitutionnelle d'être citoyen "de naissance". Mais cela ne l'empêche pas de vouloir peser dans le débat. "Les États-Unis ont besoin d'une alternative au parti unique démocrate-républicain, pour que le peuple ait réellement voix au chapitre", a-t-il écrit dans une série de messages publiés lundi sur X.

Près de 40 % d'électeurs séduits par Musk ?

Selon une enquête menée par l'institut Quantus Insights, relayée par The Independent, 14% des électeurs américains se disent "très susceptibles" de soutenir ou de voter pour le parti fondé par Elon Musk. À cela s'ajoutent 26% de personnes "assez susceptibles" de le faire. Soit un potentiel de 40% d'électeurs intéressés. De leur côté, 38% affirment qu'ils ne soutiendraient pas un tel parti, tandis que 22% sont "incertains". Le sondage a été réalisé entre le 30 juin et le 2 juillet auprès de 1 000 électeurs inscrits, avec une marge d'erreur de 3%. L'institut de sondage a noté que "le scepticisme reste élevé parmi les électeurs plus âgés et démocrates, mais le signal est clair : une grande partie de l'électorat est ouverte à quelque chose de nouveau, de perturbateur."

Pour le président Donald Trump, créer un nouveau partie est "ridicule" alors que sa politique, selon lui, connait "un véritable succès". "Les démocrates sont perdus, mais il y a toujours eu un système bipartite et je pense que lancer un troisième parti ajoute simplement de la confusion", a déclaré le locataire de la Maison-Blanche à des journalistes avant d'embarquer dans son avion pour rentrer à Washington, selon 20 minutes. "Les troisièmes partis n'ont jamais fonctionné", a-t-il asséné, ajoutant, très moqueur : "Donc, il peut s'amuser autant qu'il veut avec ça, mais je pense que c'est ridicule".

Un système électoral peu favorable aux troisièmes parties

Reste à savoir si les futurs élections suffiront à le faire revoir sa position. Comme le rappelle Radio Canada, le système électoral américain repose sur une règle simple, qui renforce le bipartisme : le "winner takes all", le gagnant rafle tout. Celui qui remporte le plus de voix dans un État empoche tous les grands électeurs associés. Pour espérer l'emporter, il faut donc une beaucoup d'organisation, des soutiens… et surtout, énormément d'argent.

Ce dernier point ne devrait pas poser problème à Elon Musk, dont la fortune personnelle s'élève à plus de 405 milliards de dollar en 2025. Pour peser dans la politique américaine, le fondateur de SpaceX mise sur une stratégie : la concentration. "Nous allons utiliser une variante de la manière dont Epaminondas a brisé le mythe de l'invincibilité spartiate à Leuctra : une force extrêmement concentrée à un endroit précis du champ de bataille." a déclaré le milliardaire sur X, avant d'ajouter : "Une façon d'y parvenir serait de se concentrer sur 2 ou 3 sièges du Sénat et 8 à 10 circonscriptions de la Chambre des représentants". Loin d'un grand espoir présidentiel, Elon Musk espère donc devenir une force d'appoint incontournable pour les deux partis traditionnels. Reste à voir si les électeurs vont être au rendez-vous, lors de l'élection de mi-mandat, dans un an.