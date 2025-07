Un nouveau bateau humanitaire prend le large pour Gaza

Le Handala a pris la mer en direction de Gaza ce dimanche 20 juillet. Il est chargé d'aide humanitaire (nourriture, médicaments, lait en poudre…). Deux élues insoumises sont à bord.

Après le Madleen le 1er juin, c'est le Handala qui a pris la mer ce dimanche 20 juillet. Ce bateau est l'un de la Flottille de la Liberté. Il est parti de Gallipoli, en Italie, en direction de Gaza afin d'apporter de l'aide humanitaire à la population sur place. Il est chargé de matériel médical, de nourriture et d'équipement pour enfants. Le navire aurait dû partir vendredi 18 juillet, mais son départ a été repoussé de deux jours pour des réglages techniques. Il était parti le 13 juillet de Syracuse, avec une quinzaine de militants à son bord, et s'est arrêté à Gallipoli pour être rejoint par deux élues insoumises. Il s'agit de la députée Gabrielle Cathala et de l'eurodéputée Emma Fourreau.

1 800 kilomètres sont à parcourir dans la Méditerranée jusqu'aux côtes de Gaza. L'expédition est financée par des campagnes de dons afin d'apporter "de la solidarité humanitaire, internationale à la population palestinienne de Gaza", comme l'a expliqué la coordinatrice de la Flottille pour la liberté en France, Claude Léostic, à nos confrères de l'AFP.

"C'est une mission pour les enfants en Gaza, pour briser le blocus humanitaire et pour briser le silence estival sur le génocide", explique la députée Gabrielle Cathala. "J'espère qu'on va arriver jusqu'à Gaza, mais si ce n'est pas le cas, ce sera une énième violation du droit international" par Israël, a-t-elle ajouté.

Le bateau a-t-il une chance d'atteindre Gaza ?

Cette expédition reprend le principe de celle menée avec le Madleen, en juin. À son bord, il y avait des ressources humanitaires et des activistes ainsi que des politiques, parmi lesquels la militante écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Le navire avait été intercepté par l'armée israélienne avant son arrivée sur les côtes palestiniennes, alors qu'il était encore dans les eaux internationales. Nombreux étaient ceux qui ont crié à une violation du droit international par Israël, d'autant que certains des militants ont été retenus plusieurs jours. Rima Hassan a été détenue pendant trois jours et a dénoncé des mauvais traitements.

Rien ne dit alors que le Handala atteindra les côtes palestiniennes. Pourtant, Gabrielle Cathala se dit confiante auprès de nos confrères de BFMTV : "Des bateaux ont déjà réussi en 2008 et 2009. Je mets au défi Israël de nous arrêter alors que nous avons au bord de notre bateau du lait infantile." Elle ajoute que "la marine française devrait nous protéger, car des bateaux français patrouillent en Méditerranée ".

Depuis le lendemain du 7 octobre 2023, Israël a lancé une contre-attaque après le massacre mené par le Hamas. En plus des attaques contre le mouvement terroriste, un blocus humanitaire a été instauré début mars, conduisant à une grave crise sur place. La nourriture, le matériel médical et les médicaments manquent à Gaza. Il a récemment été assoupli, mais partiellement.