Chaleur caniculaire et tempête Circé : une succession d'événements extrêmes arrive en Méditerranée

L'Italie fait-elle face à des événements climatiques extrêmes ? Des chaleurs étouffantes suivies d'orages intenses se manifestent dès à présent dans le pays et sur ses côtes méditerranéennes.

L'Italie en surchauffe… C'est ce que relève le média italien iLMeteo.it, qui confirme des chiffres alarmants par rapport à ceux d'il y a vingt ou trente ans. En effet, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, les températures ont augmenté de 5 à 7 °C au cours de l'été italien. L'un des phénomènes les plus notables qui marquent ce changement climatique inquiétant est celui des nuits tropicales, ainsi nommées par l'Organisation météorologique mondiale. Autrefois enregistrées dans les pays d'Asie du Sud-Est notamment, elles se caractérisent par une humidité importante et des températures élevées la nuit, de 30 °C minimum.

Ce phénomène climatique est aussi très courant sur le continent africain, dans les pays situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Actuellement, ces nuits tropicales sont fréquentes dans le sud de l'Italie. Ces dernières quarante-huit heures, les régions de Calabre et de Sicile en ont été particulièrement frappées, comme le rapporte le média italien La Repubblica. Des conditions climatiques qui devraient durer jusqu'à samedi.

Un phénomène qui tend à se répéter

Jusqu'à présent, lorsque les températures maximales supérieures à 40 °C advenaient, cela restait un événement relativement rare qui ne dépassait pas une durée de deux ou trois jours dans les régions du sud du pays et d'un ou deux jours au niveau du centre de l'Italie, de manière encore plus rare. Aujourd'hui, cette tendance s'est accélérée. De tels phénomènes climatiques peuvent désormais durer plusieurs semaines. Toujours selon le média italien, dans le sud, par exemple, les températures atteignent de 42 à 45 °C et ce jusqu'à samedi 26 juillet. Une météo saharienne qui dure sans interruption depuis plusieurs jours, faisant vivre aux habitants un véritable enfer. Heureusement, les fortes chaleurs devraient prendre fin en fin de semaine avec l'arrivée du cyclone Circé sur une grande partie de l'Italie, en particulier dans le sud.

Avec l'arrivée de la tempête Circé, l'Italie devrait connaître des températures plus douces et moins ardentes. Celles-ci pourraient chuter de 10 °C. De fortes averses pourraient aussi se produire dès demain, jeudi 24 juillet. Elles auront lieu dans les Alpes et le nord-ouest du pays, principalement. Puis, des intempéries généralisées auront lieu le vendredi suivant dans le nord et certaines parties du centre de l'Italie. Enfin, le tout sera suivi d'une baisse des températures généralisée et de quelques averses isolées dans le sud au cours du week-end. Toutefois, ce répit devrait être de courte durée. Une nouvelle vague de chaleur spectaculaire est attendue d'ici octobre en Italie.