Reconnaissance de l'État palestinien : le message d'Emmanuel Macron, une date d'annonce aux Nations unies

Emmanuel Macron prévoit que la France devienne le 143e État à reconnaître l'État palestinien. Il espère que cela "apporter une contribution décisive à la paix au Proche-Orient".

Emmanuel Macron annonce la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Dans un post sur les réseaux sociaux, le président de la République décrit la situation à Gaza et explique vouloir rester "fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient". Il assure que "la France reconnaîtra l'État de Palestine" lors d'une "annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations Unies, au mois de septembre prochain".

À cette occasion, la France co-présidera, avec l'Arabie saoudite, une conférence internationale visant à relancer la solution dite "à deux États", un Palestinien et un Israélien. La France deviendrait alors le 143e État sur les 193 membres des Nations unies à reconnaître l'État palestinien. Une position que sont loin de partager les États-Unis et Israël.

Une reconnaissance pour mettre fin à la guerre

Selon Emmanuel Macron, "il faut enfin bâtir l'État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu'en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient". Il explique que cela permettra de mettre fin à la guerre, et permettre "que la population civile soit secourue".

Il faut dire que la population à Gaza souffre d'une famine sans précédent, notamment à cause du blocus humanitaire, bien qu'il a en partie été levé. "Au cours de la première quinzaine de juillet, 9 % des enfants dépistés par l'ONU souffraient de malnutrition aiguë – contre 2 % au mois de février. Dans la ville de Gaza, ce taux atteint même 16 %. Une forte augmentation due à l'effondrement des services de santé et de l'accès à l'eau potable et à une alimentation suffisante ", apprend-on de l'UNRWA (l'agence des Nations unies pour les réfugiés). Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'" apporter une contribution décisive à la paix au Proche-Orient ". Il assure que la France " mobilisera tous ceux de ses partenaires internationaux qui souhaitent y prendre part ", dans une lettre ouverte adressée au président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.