Fusillade à New-York : qui est Shane Tamura, l'assaillant qui a fait quatre morts avant de se suicider ?

Un homme de 27 ans a tué quatre personnes dans une fusillade survenue dans un immeuble à New York avant de retourner son arme contre lui, le lundi 28 juillet. Le suspect, identifié, souffrait de troubles mentaux.

Il a "arrosé le hall" de balles. Un homme a ouvert le feu dans un immeuble du centre-ville de New York le lundi 28 juillet à 18 heures, soit à minuit heure française. Il a tué quatre personnes, dont un policier, avant de se donner la mort en retournant son arme contre lui, selon le déroulé supposé des faits présenté par le maire de la ville et la police. Le "tireur solitaire" a été "neutralisé", a affirmé Jessica Tisch, la cheffe de la police de la plus grande ville des Etats-Unis, sur X.

L'assaillant a été vu entrant dans le gratte-ciel du 345 Park Avenue, un immeuble de bureaux situé dans le quartier huppé de Midtown Manhattan, en fin d'après-midi. Les images de vidéosurveillance diffusées par plusieurs médias américains, dont CNN et le New York Post, montrent une homme moustachu marchant seul armé d'un long fusil d'assaut type M-4 dans la main droite. Seule une paire de lunettes noires dissimule en partie son visage. L'homme a ouvert le feu dès son entré dans l'immeuble en tirant d'abord sur le policier présent avant de mitrailler la scène de balles a précisé la cheffe de la police new-yorkaise. "Il allait d'un étage à l'autre" dans l'immeuble qui en compte 44, raconte un témoin de la fusillade à l'AFP. Le périple meurtrier de l'assaillant s'est arrêté au 33ème étage, là où il a été retrouvé mort sont le New York Post.

Peu après la fusillade, des centaines de policiers protégés de gilets pare-balles et équipés d'armes lourdes ainsi que de très nombreuses ambulances sont intervenues sur les lieux pour intercepter le suspect et prendre en charge les blessés.

Des antécédents psychiatriques et des motivations inconnues

Le suspect a été identifié comme un certain Shane Tamura, un homme de 27 ans originaire de Las Vegas et ayant traversé le pays en voiture avant la fusillade la New York selon la cheffe de la police. Cet agent de sécurité dans un casino de Los Angeles souffrait de troubles mentaux et avait "des antécédents de santé mentale documentés".

Les policiers ont retrouvé l'étui du fusil que portait l'assaillant dans sa voiture immatriculée dans le Nevada, ainsi que des cartouches, un revolver chargé et des munitions supplémentaires, des chargeurs, un sac à dos et des médicaments prescrits au suspect. Shane Tamura possédait un permis de port d'armes délivré dans le Nevada et valide jusqu'en 2027 selon le New York Post.

L'homme aurait agi seul selon Jessica Tisch. Les motivations de son attaque ne sont pas encore connues. Visait-il une des entreprises présentent dans l'immeuble ciblé, parmi lesquelles la Ligue professionnelle de football américain (NFL), le géant de la finance Blackstone ou le cabinet de conseil et d'audit KPMG ? Ou a-t-il attaque une immeuble au hasard ? "Ses motivations font toujours l'objet d'une enquête. Nous cherchons à comprendre pourquoi il a ciblé cet endroit précis", a déclaré Jessica Tisch.