Fusillade à New York : qui sont les quatre victimes décédées ?

Ce lundi 28 juillet, un homme de 27 ans a ouvert le feu dans un gratte-ciel de Manhattan, à New York, tuant quatre personnes dont un policier, avant de se suicider.

Cela faisait 25 ans que la plus grande ville américaine n'avait pas connu une telle fusillade. Lundi 28 juillet, peu avant 18h30 (heure locale), un homme de 27 ans a ouvert le feu dans un gratte-ciel de Manhattan qui abrite notamment le siège de la NFL, la ligue de football américaine. Le suspect, identifié comme étant Shane Devon Tamura, a agi seul selon les autorités, qui cherchent maintenant à établir son mobile. L'homme, venu de Las Vegas, est décédé des suites d'une blessure par balle auto-infligée, selon les forces de l'ordre cités par NBC News.

L'unique suspect a ouvert le feu dans le hall de l'immeuble avant de monter au 33e étage, selon la BBC. Quatre personnes ont été tués, une cinquième est toujours hospitalisée dans un état critique mais stable. "Nos cœurs sont lourds. Cinq personnes innocentes ont été frappées ce soir", a déclaré le maire de la ville, Eric Adams, depuis l'hôpital presbytérien de New York, cité par Libération. Il a évoqué "un nouvel acte insensé de violence par arme à feu". D'après les premiers éléments de l'enquête, le tireur souffrait de troubles mentaux.

Un policier de New-York est décédé

Parmi les victimes, un seul nom a été révélé pour l'instant : celui de Didarul Islam, 36 ans, agent de la police de New York. Affecté à un commissariat du Bronx, il travaillait ce jour-là dans le cadre d'un programme permettant aux entreprises privées de renforcer leur sécurité en employant des agents en uniforme prêts à travailler un jour de congé pour arrondir leurs fins de mois. "Il faisait ce qu'il fait de mieux et ce que tous les membres du service de police font, il sauvait des vies", a salué le maire Eric Adams lors d'une conférence de presse, selon le New York Post.

Marié et père de deux garçons, Didarul Islam attendait avec son épouse la naissance de leur troisième enfant. Immigré originaire du Bangladesh, il incarnait "ce qu'est véritablement New York", a déclaré Eric Adams, lui-même ancien officier de police de la ville. "Il aimait cette ville, et tout le monde avec qui nous avons parlé a déclaré que c'était une personne de foi et une personne qui croyait en Dieu et en une vie pieuse."

La préfète de la police de New-York, Jessica Tisch, a salué son courage : "Il faisait le travail que nous lui avions demandé de faire. Il s'est mis en danger. Il a fait le sacrifice ultime", a-t-elle dit manifestement très émue, avant de conclure : "Il est mort comme il a vécu : en héros." Dans un communiqué, la NYPD a rendu hommage à un agent qui "représentait le meilleur de notre service". "Nous nous joignons à ses prières en ces moments de douleur incompréhensible. Nous honorerons à jamais son héritage", poursuit le communiqué du NYPD.

Trois autres morts, dont une femme

Lors de cette même conférence, Jessica Tisch a retracé le parcours meurtrier du suspect. Après avoir tué l'agent de sécurité à l'entrée du bâtiment, le tireur aurait visé une femme réfugiée derrière un pilier, avant de poursuivre sa route en tirant dans le hall. Il aurait touché plusieurs personnes, dont un agent de sécurité caché derrière un bureau et un autre homme à proximité. Au niveau de l'ascenseur, il aurait épargné une femme qui en sortait, avant de monter au 33e étage. Là, il aurait tué une autre personne, avant de se donner la mort d'une balle dans la poitrine.

Si les autorités ont identifié les autres victimes comme étant deux hommes et une femme, leurs noms n'ont pas été rendus publics à ce stade. Selon ABC News, la cinquième victime, grièvement blessée mais stable, est toujours prise en charge à l'hôpital New York-Presbyterian. Une note interne adressée au personnel de la NFL par son commissaire Roger Goodell, que CNN a pu consulté, indique qu'il s'agirait d'un employé de la Ligue nationale de football. Quatre autres victimes, blessées légèrement en fuyant la scène, ont été prises en charge par les secours.