Guerre en Ukraine : après la proposition de Poutine, Zelensky réplique et pose ses conditions
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu'une rencontre avec Vladimir Poutine est possible, seulement à une condition. Cette entrevue pourrait avoir lieu en Suisse, en Autriche ou en Turquie, a-t-il également précisé.
- Ce jeudi 21 août, Volodymyr Zelensky juge qu’une rencontre avec Vladimir Poutine est possible après un accord sur les garanties de sécurité. Le président ukrainien affirme également que sa rencontre avec Vladimir Poutine pourrait avoir lieu en Suisse, en Autriche ou en Turquie. Des conditions qui pourraient ne pas satisfaire Vladimir Poutine.
- La veille, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a averti que l’ensemble des échanges et discussions sur les garanties de sécurité occidentales vis-à-vis de l’Ukraine qui ne prendraient pas en compte les conditions de Moscou ne pourraient mener "nulle part".
- La réunion des chefs d’état-major des armées de l’OTAN, débutée ce mercredi, n'a pour l'instant rien donné. Aucun commentaire public n'a été fait concernant ces discussions entre les alliés de Kiev quant aux garanties de sécurité à offrir en cas d’accord de paix avec le Kremlin.
- Pour rappel, le président russe, Vladimir Poutine, a proposé de rencontrer Volodymyr Zelensky à Moscou, lors d’un appel téléphonique avec le président américain, Donald Trump, lundi. Le président ukrainien, "a répondu non" pour une entrevue en Russie, selon une source à l'AFP.
- Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 août, la Russie a lancé 574 drones et 40 missiles sur l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, un record depuis la mi-juillet. Au moins une personne a été tuée dans l'ouest de l'Ukraine, selon les autorités locales.
10:29 - Zelensky souhaite "que la rencontre ait lieu dans une Europe neutre"
"Nous estimons qu’il est juste (…) que la rencontre ait lieu dans une Europe neutre", a déclaré le président ukrainien ce jeudi, et organiser ce sommet à Budapest "n’est pas facile" en raison du rapprochement entre la Hongrie et la Russie, précise-t-il. Volodymyr Zelensky a également demandé à son homologue américain, Donald Trump, de convaincre Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, de cesser de bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'UE.
10:16 - "Les Européens devront assumer la part du lion", préviennent les Etats-Unis
"Je ne pense pas que ce soit à nous de porter ce fardeau (...) Le président (Trump) attend certainement de l’Europe qu’elle joue un rôle de premier plan dans ce domaine. Quelle que soit la forme que cela prendra, les Européens devront en assumer la part du lion. C’est leur continent, leur sécurité, et le président a été très clair : ils vont devoir prendre leurs responsabilités", a déclaré mercredi soir sur Fox News, le vice-président des Etats-Unis, JD Vance, concernant l'épineux sujet des garanties de sécurité offertes par les alliés de l’Ukraine, en vue d'un accord de paix avec la Russie.
09:56 - "Nous souhaitons comprendre l’architecture des garanties de sécurité d’ici 7 à 10 jours"
Alors que Vladimir Poutine proposait une rencontre avec son homologue ukrainien en Russie, à Moscou, Volodymyr Zelensky a répliqué ce jeudi 21 août. Favorable à une rencontre, Zelensky ne l'envisage en revanche qu'après un accord sur les garanties de sécurité pour Kiev. Elle pourrait avoir lieu en Suisse, en Autriche ou en Turquie, indique-t-il. "Nous souhaitons comprendre l’architecture des garanties de sécurité d’ici 7 à 10 jours et, sur cette base, organiser une réunion trilatérale", a déclaré mercredi soir le président ukrainien, lors d’une rencontre avec la presse. Des propos relayés par Le Monde.
20/08/25 - 23:31 - "La priorité reste une paix juste, crédible et durable", assure un responsable militaire de l’Otan.
Sur son compte Twitter, l'amiral Giuseppe Cavo Dragone a salué une "grande discussion franche entre les chefs de la défense" de l'Otan aujourd'hui, à l'issue de la réunion en visioconférence entre les chefs d'État-major des pays membres. "Nous avons confirmé notre soutien. La priorité reste une paix juste, crédible et durable", a-t-il assuré.
Great, candid discussion among #NATO Chiefs of Defence, today.
And excellent update on the security environment from our new SACEUR, his first with us.
I thanked everyone for their always proactive participation in these meetings: we are united, and that unity was truly…