Guerre en Ukraine : la rencontre Trump-Poutine qui inquiète Zelensky

Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer le 15 août en Alaska pour des négociations autour de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky s'inquiète de cette rencontre sans l'Ukraine.

Après plus de trois ans de guerre, il est temps de trouver une solution au conflit russo-ukrainien. Après que Donald Trump a lancé un ultimatum à Vladimir Poutine pour qu’il cesse les hostilités en Ukraine, qui devait se terminer vendredi, c’est finalement une rencontre entre les deux hommes qui aura lieu. Ils se verront le 15 août, en Alaska (États-Unis). Ce sera d’ailleurs la première fois depuis dix ans qu’un président russe se rendra sur le territoire américain. Il faut dire que cette rencontre ne pouvait pas se faire n’importe où. En effet, Vladimir Poutine est sous le coup d’un mandat d’arrêt international de la Cour pénale internationale (CPI), mais les États-Unis ne reconnaissent pas son autorité.

Donald Trump a annoncé cette rencontre vendredi 8 août et a assuré qu’il y aurait des concessions à faire dans les deux camps pour parvenir à la paix : "Il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun." Or, Vladimir Poutine s’est montré très ferme depuis le début des tentatives de négociations. Il veut les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson, or Volodymyr Zelensky est tout aussi ferme sur sa volonté de garder ces territoires en Ukraine. Moscou souhaite aussi une garantie que Kiev n’adhère jamais à l’Otan.

Selon des informations du Wall Street Journal, une proposition de cessez-le-feu a été faite par Moscou en préambule de cette rencontre. Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens en auraient été informés par Donald Trump et Steve Witkoff (envoyé spécial de Trump). La Russie y propose que l’Ukraine se retire de la région de Donetsk avec une ligne de front gelée. Selon un responsable ukrainien, Kiev n’est pas contre cette proposition mais assure qu’un cessez-le-feu préalable est nécessaire.

Une rencontre sans Volodymyr Zelensky

Mais voilà, Volodymyr Zelensky s’inquiète des accords passés sans lui à propos de son pays. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il écrit : "Toute décision qui est contre nous, toute décision prise sans l’Ukraine est en même temps une décision contre la paix. Elles n’apporteront rien. (…). Nous sommes prêts, avec le président Trump, avec tous nos partenaires, à travailler pour une paix réelle et surtout durable : une paix qui ne s’effondrera pas à cause de la volonté de Moscou." Il ajoute que "les Ukrainiens ne céderont pas leur terre à l’occupant", et qu’ils "défendent ce qui leur appartient".

Il est aussi important de rappeler que la Constitution ukrainienne interdit à Volodymyr Zelensky d’approuver seul tout changement territorial. Il a déjà affirmé que les questions de territoire ne seraient abordées qu’après l’acceptation par la Russie d’un cessez-le-feu total et inconditionnel.