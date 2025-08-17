Guerre en Ukraine : Zelensky et Macron à Washington lundi après la rencontre Trump-Poutine

Après la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le dirigeant Ukrainien se rend à Washington lundi. Se joindront à lui plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

L'essentiel Vladimir Poutine et Donald Trump se sont rencontrés vendredi 15 août pour parler de la guerre en Ukraine.

En réaction, la "Coalition des volontaires", alliés de l'Ukraine, se réunissent en visioconférence dimanche à 15 heures pour évoquer le sommet en Alaska entre les dirigeants russe et américain.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien, se rend ensuite à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump. Il sera accompagné par Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais aussi le chancelier allemand, Friedrich Merz, le président finlandais, Alexander Stubb, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et le chef de l'Otan, Mark Rutte.

L'Élysée a déclaré que le président français s'y rendait pour "poursuivre le travail de coordination entre les Européens et les Etats-Unis dans le but de parvenir à une paix juste et durable qui préserve les intérêts vitaux de l'Ukraine et la sécurité de l’Europe".

Samedi, après la réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les Européens ont déclaré être "prêts à maintenir la pression sur la Russie" tant que "les tueries en Ukraine se poursuivront". "Nous continuerons à renforcer les sanctions et les mesures économiques ciblées pour peser sur l’économie de guerre de la Russie, jusqu’à l’établissement d’une paix juste et durable."

En direct

14:58 - Volodymyr Zelensky est arrivé à Bruxelles pour la réunion de la "coalition des volontaires" Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Bruxelles peu avant 15 heures. Il y a rejoint la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ils participent à une visioconférence avec la "coalition des volontaires" alliés de l'Ukraine, organisée après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi, et en anticipation d'une réunion à Washington lundi. 13:42 - Avant le sommet à Washington, la "coalition de volontaires" alliés de l'Ukraine se réunit aujourd'hui En réaction à la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, la "Coalition des volontaires", alliés de l'Ukraine, se réunissent en visioconférence dimanche à 15 heures pour évoquer le sommet en Alaska entre les dirigeants russe et américain. Les pays vont également préparer les prochaines étapes de discussions de paix, notamment la réunion à Washington prévue lundi. La "coalition des volontaires" comprend 31 États, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, l’Espagne, la Finlande, la Turquie ou encore le Canada. L'Otan et l'UE en font aussi partie. 13:11 - Emmanuel Macron se rendra à Washingotn pour "poursuivre le travail" en vue d'une "paix juste et durable" L'Élysée a déclaré que le président français s'y rendait pour "poursuivre le travail de coordination entre les Européens et les Etats-Unis dans le but de parvenir à une paix juste et durable qui préserve les intérêts vitaux de l'Ukraine et la sécurité de l’Europe". 13:03 - Une réunion à Washington demain réunira Zelensky et des dirigeants européens dont Macron Volodymyr Zelensky, président ukrainien, se rend ensuite à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump. Il sera accompagné par plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais aussi le chancelier allemand, Friedrich Merz, le président finlandais, Alexander Stubb, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et le chef de l'Otan, Mark Rutte.

Pour aller plus loin

Le chancelier allemand a convié le président américain et son vice-président JD Vance à une visioconférence ce mercredi 13 août, aux côtés de l'Italie, la France, l'Angleterre, la Pologne et la Finlande, ainsi que du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Les objectifs de cette discussion étaient clairs : convaincre Donald Trump et son vice-président JD Vance de défendre les intérêts de l’Ukraine lors de la rencontre de vendredi, à laquelle Volodymyr Zelensky ne participera pas. Ce dernier craint ainsi que les présidents américain et russe contraignent l'Ukraine à céder des portions de son territoire. Ces consultations ont été jugées "insignifiantes" par la diplomatie russe ce mercredi.

À l’issue de ses deux rencontres avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump, Emmanuel Macron s’est exprimé devant la presse depuis le fort de Brégançon. "Nous voulons que tout ce qui concerne l’Ukraine soit discuté avec l’Ukraine. Nous voulons une paix robuste et durable, une paix qui règle les questions territoriales et les garanties de sécurité pour l’avenir." Il a expliqué cet entretien avait permis de clarifier les intentions du président américain et de faire part des attentes françaises. Donald Trump était en effet resté vague sur ses attentes pour la rencontre de vendredi, la première entre les deux puissances depuis 2021. Il a dit espérer une discussion "constructive" et a jugé "très respectueux" de la part de son homologue russe de se déplacer en Alaska, territoire américain. Le président des États-Unis prévoyait des échanges de territoires, alors que l’armée russe occupe actuellement environ 20 % du territoire ukrainien, rappelle le média 20Minutes.

"La volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu"

Selon Emmanuel Macron, "la volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu" à l'issue de la rencontre avec Vladimir Poutine le 15 août. "Nous soutenons cette initiative, en même temps que les échanges de prisonniers et les libérations d’enfants" a affirmé Emmanuel Macron. De plus, "les questions territoriales qui relèvent de l’Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien" a déclaré le président français. Donald Trump s'était dit "un peu contrarié" par la déclaration de Zelensky selon laquelle il doit obtenir une autorisation constitutionnelle pour céder des territoires.

Dernièrement, le lien entre les concessions territoriales et les garanties de sécurité qui seront apportés à l'Ukraine doit continuer d'exister, d'après Emmanuel Macron. Cette garantie de sécurité ne peut pas être l'OTAN, un "point fort" pour la partie russe. Aux côtés de Friedrich Merz, le président ukrainien a mis en avant l’unité européenne ainsi que la coordination "très intensive" avec les dirigeants du continent. Il a soutenu l'idée d'une réunion tripartite de suivi avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Emmanuel Macron souhaite que cette réunion "puisse se tenir en Europe dans un pays neutre qui soit accepté par toutes les parties".

"La balle est maintenant dans le camp de Poutine"

Alors que Moscou a réalisé, ce mardi, la plus grande progression en 24h sur le territoire ukrainien depuis plus d'un an, Moscou avait exigé que Kiev lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014. La Russie avait réclamé également que Volodymyr Zelensky renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’OTAN. Des demandes jugées inacceptables par l'Ukraine, qui réclame le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d’armes et le déploiement d’un contingent européen.

Interrogé sur un possible changement de position au sujet des concessions territoriales, le président ukrainien a affirmé que celle-ci demeurait inchangée et ne pouvait évoluer, la Constitution ukrainienne restant la même. "Toute question concernant l’intégrité territoriale de notre pays ne peut être discutée sans tenir compte de notre peuple, de la volonté de notre peuple et de la Constitution ukrainienne".

Lors de la conférence de presse, le chancelier allemand a aussi rappelé la priorité d'un cessez-le-feu : "Un cessez-le-feu doit être la priorité [...] Nous, Européens, faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour orienter cette rencontre dans la bonne direction"", a-t-il déclaré en évoquant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui aura lieu vendredi 15 août dans l'Alaska. Il a ensuite réaffirmé que l'Ukraine, via son président, devait être présent aux négociations : l'Ukraine "doit être à la table" des négociations. Enfin, il a refusé toutes concessions de reconnaissance territoriale de la part de l'Ukraine : "Il n'est pas question de reconnaître légalement les territoires occupés par la Russie".

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a réagi sur X à l’entretien avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il a qualifié l’échange de "très bon appel" et soulignant "l’unité de l’OTAN pour mettre fin à cette terrible guerre contre l’Ukraine et parvenir à une paix juste et durable. J’apprécie le leadership de [Donald Trump] et la coordination étroite avec les alliés. La balle est maintenant dans le camp de Poutine".

