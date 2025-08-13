Négociations de paix, pression sur la Russie... Quels seront les sujets abordés à la réunion entre les Européens, l'Ukraine et Trump ?

Ce mercredi, une visioconférence réunira les dirigeants européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump, afin de convaincre le président américain de soutenir les intérêts de l'Ukraine lors de sa rencontre du 15 août avec Vladimir Poutine.

Les Européens cherchent à peser sur les discussions prévues le 15 août entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Le chancelier allemand a convié le président américain et son vice-président JD Vance à une visioconférence ce mercredi 13 août, aux côtés de l'Italie, la France, l'Angleterre, la Pologne et la Finlande ainsi que du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ce dernier se rend à Berlin pour participer à cette réunion virtuelle, a appris l'AFP de sources gouvernementale allemande.

L’objectif de ces discussions est clair : convaincre Donald Trump de défendre les intérêts de l’Ukraine lors de la rencontre de vendredi, à laquelle Volodymyr Zelensky ne participera pas craignant que le président américain et russe contraignent l'Ukraine à céder des portions de son territoire. Les Européens redoutent que le sommet débouche ainsi sur une issue défavorable à Kiev après trois ans et demi de conflit, d'après France 24.

"Nous nous efforçons actuellement de garantir que cela ne se produise pas, en dialoguant avec nos partenaires américains et en restant coordonnés et unis du côté européen", a déclaré un représentant de haut rang d’un pays d’Europe de l’Est. "Il y a encore beaucoup de temps avant vendredi", a-t-il ajouté. Les discussions de ce mercredi porteront sur les moyens d’"exercer une pression sur la Russie", "la préparation de possibles négociations de paix" et les questions "relatives aux revendications territoriales et aux garanties de sécurité", précise Berlin.

Trois réunions prévues

La journée de mercredi prévoit trois temps forts, détaille Ouest-France. À 14 h (heure française), une première conférence téléphonique réunira les dirigeants ukrainiens, allemands, français, britanniques, italiens, polonais, finlandais et de l’Union européenne, avec la participation du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte. Ils s'entretiendront ensuite en visioconférence à 15h avec Donald Trump et le vice-président américain JD Vance. Enfin, une réunion virtuelle de la "coalition des volontaires" pour l’Ukraine, initiée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, clôturera la journée.

Mardi, les dirigeants de l’UE, à l’exception de la Hongrie, ont rappelé que les Ukrainiens doivent pouvoir "décider de leur avenir", estimant que des négociations substantielles ne peuvent se tenir que dans le cadre d’un cessez-le-feu ou d’une réduction des hostilités.

Pas de progrès majeurs vers un cessez-le-feu vendredi

Ces derniers jours, Vladimir Poutine a pour sa part conversé avec de nombreux chefs d'État ou de gouvernement, dont ses plus proches partenaires : le Chinois Xi Jinping, l'Indien Narendra Modi, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Nord-Coréen Kim Jong-un. De son côté, Donald Trump est resté vague sur ses attentes pour la rencontre de vendredi, première entre les deux puissances depuis 2021. Il espère une discussion "constructive" et juge "très respectueux" de la part de son homologue russe de se déplacer en Alaska, territoire américain. Le président des États-Unis s’est dit “un peu contrarié" par la déclaration de Zelensky selon laquelle il doit obtenir une autorisation constitutionnelle pour céder des territoires. "Car il y aura des échanges de territoires", a prédit Donald Trump, alors que l’armée russe occupe actuellement environ 20 % du territoire ukrainien, rappelle le média 20Minutes. Washington ne prévoit cependant pas de progrès majeurs vers un cessez-le-feu dès vendredi.

Sur le terrain, l’armée ukrainienne a récemment effectué des percées de plusieurs kilomètres dans un secteur stratégique de Donetsk, au nord-est de Pokrovsk. Moscou exige que Kiev lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014. La Russie réclame également que Volodymyr Zelesky renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’OTAN. Des demandes jugées inacceptables par l'Ukraine, qui réclame le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d’armes et le déploiement d’un contingent européen.

Le président Ukraine a affirmé ce mardi que la Russie ne se préparait "pas à mettre fin à la guerre", mais à de "nouvelles offensives" en Ukraine. Selon lui, la rencontre Trump-Poutine ets une "victoire personnelle" pour le dirigeant russe. Volodymyr Zelesky refuse tout retrait dans l'est de l'Ukraine sans un accord de paix. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il écrit : "Toute décision qui est contre nous, toute décision prise sans l’Ukraine est en même temps une décision contre la paix. Elles n’apporteront rien. (…). Nous sommes prêts, avec le président Trump, avec tous nos partenaires, à travailler pour une paix réelle et surtout durable : une paix qui ne s’effondrera pas à cause de la volonté de Moscou." Il ajoute que "les Ukrainiens ne céderont pas leur terre à l’occupant", et qu’ils "défendent ce qui leur appartient".