Séisme en Afghanistan : le bilan humain est terrible, le pire est à venir

Un violent séisme de magnitude 6 dont l'épicentre a été localisé à proximité de Jalalabad, en Afghanistan, a fait au moins 622 morts la nuit dernière. Les dégâts sont importants et le bilan va s'alourdir, selon les autorités locales.

Drame en Afghanistan. Après les crues de la semaine passée ayant provoqué la mort de cinq personnes et détruit totalement certaines zones résidentielles et agricoles, un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a frappé l'est du pays, près de la frontière pakistanaise, dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani.

Un bilan provisoire fait état de 622 morts et de plus de 1 500 blessés. L'épicentre du séisme - à seulement huit kilomètres de profondeur - a été localisé à 27 kilomètres de Jalalabad, chef-lieu de la province de Nangarhar, selon l'US Geological Survey. Il a été suivi d'au moins cinq répliques, dont une de magnitude 5,2. Le tremblement de terre a d'abord touché, à 23h47, plusieurs villes de la province de Kounar. C'est dans cette province, la plus touchée, que les hélicoptères de secours dépêchés par les autorités talibanes s'affairent principalement ce lundi.

Le bilan est "encore plus élevé"

Jalalabad est un passage stratégique entre l'Afghanistan et le Pakistan. Peuplée de 300 000 personnes, sa zone métropolitaine est beaucoup plus vaste, ce qui pourrait rapidement faire grimper le nombre de victimes et/ou de personnes disparues. Dans le même temps, les responsables afghans répètent que les dégâts sont "très importants" à Kounar. Le bilan est "encore plus élevé", abonde de son côté le porte-parole du ministère de la Santé à Kaboul, Sharafat Zaman.

Les secousses ont été ressenties jusqu'à Kaboul, tout comme à Islamabad au Pakistan, à plus de 350 kilomètres de là, selon certains journalistes de l'AFP présents sur place. Précisément, le ministère de l'Intérieur à Kaboul recense "610 morts et 1 300 blessés dans la province de Kounar ainsi que de 12 morts et 255 blessés dans la province de Nangarhar", relaye l'AFP.

"Nous n'avions jamais rien vécu de pareil"

Le bilan exact reste relativement difficile à établir. En effet, les recherches s'opèrent dans des zones reculées et à la géographie parfois accidentée, selon les responsables du pays. Des glissements de terrain et des routes coupées rendent l'accès pour les secours encore plus délicat. Si en 2023, l'Afghanistan a déjà été confronté à un séisme d'ampleur avec plus de 1 500 décès et 63 000 habitations détruites dans l'Ouest du pays, à Hérat, ce nouvel épisode semble sans commune mesure.

"Nous n'avions jamais rien vécu de pareil", a raconté à l'AFP dans la nuit Ijaz Ulhaq Yaad, haut fonctionnaire dans le district de Nourgal, dans la province de Kounar. Certaines familles touchées étaient à peine rentrées au pays, chassées de leur exil pakistanais ou iranien. "Tout le monde reste dehors" alors que déjà "les trois grands villages du district de Nourgal ont été totalement détruits selon nos informations", précise Ijaz Ulhaq Yaad. Sur place, les habitants craignent de nouvelles répliques du séisme. Les équipes de l'ONU sont d'ores et déjà "sur le terrain pour apporter de l'aide d'urgence", indique l'organisme.