Mort de Charlie Kirk, en direct : une vidéo du suspect diffusée et son profil précisé

L'auteur du tir ayant tué l'influenceur nationaliste Charlie Kirk dans une université de l'Utah, aux États-Unis, est toujours recherché deux jours après le drame. Le FBI a diffusé plusieurs images du suspect et fait quelques avancées sur son profil.

L'essentiel : Charlie Kirk, influenceur et fondateur du principal groupe de jeunes militants d’extrême droite aux États-Unis, a été abattu par balle lors d'un rassemblement sur le campus de la Utah Valley University, le mercredi 10 septembre. Touché au cou devant la foule, il a succombé à ses blessures rapidement.

Les autorités américaines n'ont pas encore arrêté le tireur, mais le FBI a diffusé des images du principal suspect et une vidéo qui le montre en train de fuir sur les toits du campus pour quitter l'université et se diriger "vers un quartier" attenant.

Le principal suspect était vêtu de noir et "semble être en âge d'aller à l'université" puisqu'il s'est "bien intégré au sein de l'établissement universitaire". Il pourrait s'agir d'un "tireur d'élite" ou d'un chasseur au regard du tir qui traduit une certaine expérience. Selon l’université, la balle aurait été tirée "depuis un bâtiment situé à environ de 180 mètres" de la tente où se trouvait l’influenceur et du toit de l'université. L'arme du crime, un fusil à verrou à gros calibre, a été retrouvée.

Une chasse à l'homme est désormais lancée pour retrouver le tueur présumé. Le FBI offre une récompense pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars pour toute aide permettant d'identifier ou d'arrêter le suspect. Deux hommes ont été placés en garde à vue puis relâchés. Un troisième individu, un banquier à la retraite de 77 ans - Michael Mallinson - a été jeté en pâture sur les réseaux sociaux en raison de sa ressemblance physique avec l’un des hommes brièvement interpellés. Lire l'article Mort de Charlie Kirk : les images vidéo de son assassinat, choquantes et si significatives

En direct

10:00 - La suspect est probablement un chasseur qui a agit seul selon un ancien agent du FBI Alors que le profil du suspect doit encore être précisé, l'ancien agent du FBI Dennis Franks a fait part de son analyse dans BBC News. Il a estime que l'auteur du meurtre de Charlie Kirk était probablement un chasseur. "Il fallait beaucoup de confiance pour pouvoir tirer, exécuter et atteindre le but", a-t-il fait remarqué en ajoutant que le tir, notamment sa distance, n'était cependant pas un défi pour un tireur expérimenté. Si n'importe qui aurait pu s'infiltrer dans le rassemblement et s'entrainer à tire, l'ancien agent fédéral a expliqué que la zone de tir et la "confiance" du tireur le poussent à penser qu'il s'agit d'un chasseur. "J’ai tendance à penser que, d’un point de vue comportemental, il a agi seul", a-t-il ajouté. 09:34 - Le suspect est-il toujours dans l'Utah ? Interrogé par la NBC sur la présence du suspect dans l'Utah deux jours après le meurtre de Charlie Kirk, le chef du département de la sécurité publique de l'Etat, Beau Mason, a déclaré n'en avoir "aucune idée" : "Nous n'en avons aucune idée. Nous explorons des pistes pour des personnes hors de l'État et des personnes qui vivent à proximité". "Nous recevons littéralement des informations sur des personnes d’intérêt qui arrivent sur notre ligne d’information et qui s’étendent sur une grande distance", a-t-il ajouté. 09:15 - Plus de 7 000 pistes remontées par les citoyens américains à la police Après la diffusion des images du suspect, le FBI a lancé un avis de recherche et un appel à témoin pour recueillir des informations sur l'identité ou les agissements de l'individu. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a indiqué que plus de 7 000 pistes et indices ont été soumis par le public aux autorités jusqu'à présent. 08:47 - Le suspect toujours pas identifié officiellement Si des sources policières ont annoncé à CBS que les enquêteurs avaient le nom d'une "personne d'intérêt" dans la fusillade ayant tué Charlie Kirk. Mais les mêmes sources ont depuis ajouté que "cette piste n'a pas abouti". Le FBI s'intéresse à une personne dont les images ont été diffusées, mais il n'a pas donné de nom. Cette "personne d'intérêt" ne semble donc pas encore avoir été identifiée. 08:34 - La vidéo du suspect du meurtre de Charlie Kirk en fuite Après des photos, le FBI a diffusé une vidéo du suspect du meurtre de Charlie Kirk. L'enregistrement montre un individu en train de courir sur le toit de l'Utah Valley University pour prendre la fuite. La silhouette vêtue de noir traverse le toit de bout en bout avant de descendre pour se diriger vers un quartier attenant. "Parmi les traces recueillies sur le toit figurent des empreintes de chaussures, d'avant-bras et de paume. L'arme et les munitions du tireur ont été retrouvées dans une zone boisée près de l'université" précise le FBI. 11/09/25 - 23:48 - Donald Trump se dit "vraiment inquiet" Avant son départ pour New York, Donald Trump s’est exprimé devant la presse à la Maison-Blanche. "Je suis vraiment inquiet pour notre pays, un cinglé de la gauche radicale est en liberté", a dit le président, qualifiant le tireur d’"animal". Pour rappel, on ne connaît pas encore l’identité de l’assaillant et donc ses motivations. Il a donné des nouvelles de la veuve de Charlie Kirk, assurant qu’elle est "absolument dévastée". "Avec un peu de chance, nous l’aurons, et nous nous occuperons de lui comme il se doit", a-t-il ajouté, assurant qu’il ne "préférait pas" parler de la chasse à l’homme toujours en cours. 11/09/25 - 23:22 - Le teeshirt du principal suspect vient d’une association de vétérans L’enquête pour découvrir l’identité du tireur avance. Sur des photos diffusées par le FBI, on a du mal à distinguer son visage, mais pas son teeshirt. Il pourrait venir d’une organisation caritative pour les anciens combattants, la Disabled Veterans National Foundation (DVNF). Selon des membres de l’association au Gardian, il n’a jamais été vendu, mais distribué lors d’événements. Le principal suspect aurait pu tout aussi bien se le fournir en vente de seconde main ou après un don. 11/09/25 - 22:58 - La sécurité autour de Donald Trump accrue Un haut responsable de la Maison-Blanche assure au Wall Street Journal que a sécurité allait être accrue autour du président Donald Trump après l’assassinat de Charlie Kirk. Son discours au Pentagone, prévu dans la journée (pendant la nuit en France) a été déplacé dans un lieu plus sécurisé. Il doit aussi se rendre à un match de baseball au Yankee Stadium (New York) où il y aura une grande présence policière.

Pour aller plus loin :

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, cofondateur de Turning Point USA et grand allié de Donald Trump, a été tué par balle ce mercredi 10 septembre lors d'un évènement dans l'Utah. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant la scène circulent sur bon nombre de comptes et de médias américains. On y voit l'influenceur prendre la parole, assis, devant un public nombreux avant d'être atteint d'une balle dans le cou et de s'écrouler. Les spectateurs sont sous le choc, on entend notamment des cris de peur et de stupeur, alors que l'orateur semble être mort sur le coup. Malgré l'autorisation du port d'armes aux Etats-Unis, ce genre de scène reste extrêmement rare.

Il était connu pour être un militant politique américain conservateur d'extrême droite. Personnalité influente outre-Atlantique, il avait notamment cofondé Turning Point USA (TPUSA) dans les années 2010, une organisation conservatrice américaine qui fait du militantisme politique notamment auprès de la jeunesse pour promouvoir les idées de droite et afin de s'opposer aux idées et aux politiques progressistes. Durant la campagne présidentielle de 2016, il avait servi d'assistant personnel à Donald Trump Jr. Il était également un commentateur régulier de la chaîne conservatrice Fox News.

Trump "retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité"

Ce mercredi, il organisait un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest des États-Unis, quand il a été pris pour cible. Son état de santé n'a pas été tout de suite révélé. Christine Nelson, de la police de l'université, a confirmé par la suite que "des coups de feu avaient été entendus". Elle a aussi demandé aux personnes "de se mettre à l'abri". Une alerte a même été envoyée à l'ensemble des étudiants leur annonçant qu'une personne avait été arrêtée, selon Deseret News, un média local.

Rapidement, le président des Etats-Unis s'en est pris à l'opposition et particulièrement à une frange de la gauche. "Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement", a accusé le président américain dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social. "Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent", a-t-il lancé.

Deux hommes relâchés, un individu pointé du doigt

Désormais, les autorités américaines ont lancé une chasse à l'homme pour retrouver le tueur présumé du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk. Depuis le tir, deux suspects ont été arrêtés puis relâchés selon le patron de la police fédérale (FBI). "Notre enquête se poursuit", a posté le patron du FBI Kash Patel sur les réseaux sociaux. Le FBI, conjointement chargé de l’enquête avec le département de la sécurité publique de l’Utah (DPS), assure avoir "initialement arrêté George Zinn comme suspect", avant de lui rendre sa liberté. Il est seulement accusé "d'entrave à la justice".

Un deuxième suspect, Zachariah Qureshi, a été placé en garde à vue puis relâché après avoir été interrogé par les forces de l’ordre. "À l’heure actuelle, aucun lien n’a été établi entre ces deux individus et la fusillade. L’enquête se poursuit et la traque du tireur est en cours", apprend-on. Sur les réseaux sociaux, un troisième individu a été désigné comme coupable, sans que les forces de l'ordre n'aient encore donné leur avis sur la question.

Il s'agirait de Michael Mallinson, qui serait un démocrate inscrit dans l’Utah. Ce banquier retraité de 77 ans est pointé du doigt en raison d’une ressemblance physique avec l’un des hommes brièvement interpellés. D'après le New York Times, la rumeur est partie d’un compte sur X appelé Fox 11 Reno, puis la machine s'est emballée jusqu'à ce que l'intelligence artificielle développée par Elon Musk, Grok, assure à certains internautes que l'individu avait bien été "appréhendé sur les lieux" du meurtre.

Le tireur était vêtu de noir

Les autorités, elles, indiquent que "le tir venait du campus", possiblement depuis un toit, que le tireur était vêtu de sombre et que ces faits pourraient être imputés à un "tireur d'élite" à l'aide d'un sniper. Selon l’université, la balle aurait été tirée "depuis un bâtiment situé à environ de 180 mètres" de la tente où se trouvait l’influenceur. Selon le FBI, le laboratoire criminel du DPS "travaille sur plusieurs scènes de crime actives". Cela inclut l’endroit où Charlie Kirk a été abattu, le toit d’où le tir aurait été effectué, ainsi que "des endroits où le suspect et la victime se sont rendus". Enfin, le gouverneur républicain de l'Utah, Spencer Cox, s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce jeudi : "Je veux être bien clair, il s'agit d'un assassinat politique", a-t-il déclaré. Pour l'instant, d'après lui, "rien n'indique qu'une deuxième personne soit impliquée".

"Le grand, et même légendaire, Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait ni n'avait le cœur de la jeunesse des États-Unis mieux que Charlie. Il était aimé et admiré de tous, surtout de moi, et maintenant, il n'est plus parmi nous", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux en guise d'hommage. L'ex-vice-présidente Kamala Harris a condamné les faits : "La violence politique n’a pas sa place en Amérique", a-t-elle dénoncé.