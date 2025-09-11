Mort de Charlie Kirk : son assassinat capté en vidéo et en direct

L'influenceur conservateur Charlie Kirk était notamment connu pour être un grand allié de Donald Trump. "Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité", a déclaré le président américain.

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, cofondateur de Turning Point USA et grand allié de Donald Trump, a été tué par balle ce mercredi 10 septembre lors d'un évènement dans l'Utah, rapporte Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant la scène circulent sur bon nombre de comptes et de médias américains. On y voit l'influenceur prendre la parole, assis, devant un public nombreux avant d'être atteint d'une balle dans le cou et de s'écrouler. Les spectateurs sont sous le choc, on entend notamment des cris de peur et de stupeur, alors que l'orateur semble être mort sur le coup. Malgré l'autorisation du port d'armes aux Etats-Unis, ce genre de scène reste extrêmement rare.

"Le grand, et même légendaire, Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait ni n'avait le cœur de la jeunesse des États-Unis mieux que Charlie. Il était aimé et admiré de tous, surtout de moi, et maintenant, il n'est plus parmi nous", a écrit Donald Trump pour lui rendre hommage. Mais qui était vraiment Charlie Kirk ?

Charles James Kirk, de son nom complet, est né en octobre 1993 dans la banlieue de Chicago, comme le raconte Le Huffpost. Il était connu pour être un militant politique américain conservateur d'extrême droite aux États-Unis. Personnalité influente outre-Atlantique, il avait notamment cofondé Turning Point USA (TPUSA) dans les années 2010. Il s'agit d'une organisation conservatrice américaine qui fait du militantisme politique notamment auprès de la jeunesse pour promouvoir les idées de droite et afin de s'opposer aux idées et aux politiques progressistes.

Dès son adolescence, il commence à militer activement en politique. Il avait même abandonné ses études après le lycée pour se consacrer à la politique et au militantisme. À cette même période, en 2012, il fonde TPUSA ou "Turning Point". Grâce à cette association, il est parvenu peu à peu à influencer la société américaine. Selon BFMTV, l'influenceur américain d'extrême droite avait été un élément important de la campagne de Donald Trump pour la présidentielle.

Nationaliste, pro-armes et anti-IVG

Durant la campagne présidentielle de 2016, il avait servi d'assistant personnel à Donald Trump Jr. Il était également un commentateur régulier de la chaîne conservatrice Fox News. "Charlie Kirk est un nationaliste chrétien charismatique, qui sert de porte-parole au trumpisme et aux idées extrémistes" , résume auprès de l'AFP Kyle Spencer, auteure d'un livre pour lequel elle a suivi pendant plusieurs années son mouvement de jeunesse, Turning Point USA.

Défenseur du port d'armes, il se revendiquait anti avortement. Lors d'un entretien avec l'AFP, Charlie Kirk avait avancé sa volonté "d'éradiquer tous les avortements" , qualifiant l'IVG "d'Holocauste de notre époque". Sur les migrants, il avait affirmé que l'administration Biden, au pouvoir à l'époque, avait créé "l'équivalent d'Expedia pour les clandestins".

Il avait aussi assuré que "la résistance face à la tyrannie peut avoir une dimension biblique", servant les intérêts de Donald Trump auprès d'une partie de son électorat. Mais ce 10 septembre 2025, il a été blessé par balle, au cou, lors d'un rassemblement organisé dans les locaux de l'Université d'Utah Valley. Sa mort a ensuite été officiellement annoncée.

Trump accuse la "gauche radicale" d'avoir contribué au meurtre

Selon le média CNN, qui a révélé l'information en premier, Charlie Kirk est adepte des exercices oratoires avec les étudiants. Il organisait un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest des États-Unis, quand il a été pris pour cible, selon le média américain. Son état de santé n'a pas été tout de suite révélé. Christine Nelson, de la police de l'université, a confirmé par la suite que "des coups de feu avaient été entendus".

Elle a aussi demandé aux personnes "de se mettre à l'abri". Une alerte a même été envoyée à l'ensemble des étudiants leur annonçant qu'une personne avait été arrêtée, selon Deseret News, un média local. Le président américain, Donald Trump, avait rapidement réagi. "Nous devons tous prier pour Charlie Kirk", un "type formidable", a-t-il écrit sur son réseau social. Il ajoute aussi "Que DIEU LE BENISSE".

Rapidement, le président des Etats-Unis s'en est pris à l'opposition et particulièrement à une frange de la gauche. "Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement", a accusé le président américain dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social.

"Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent", a-t-il lancé. Il a en outre qualifié Charlie Kirk de "martyr de la vérité et de la liberté". De son côté, JD Vance, le vice-président des Etats-Unis, a publié des messages de la même teneur après la tragédie.