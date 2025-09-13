Espagne : plusieurs blessés à déplorer après une explosion dans un café à Madrid
Pour l'heure, l'explosion est d'origine inconnue. Elle s'est produite dans un café à Madrid, en Espagne, ce samedi 13 septembre. Au moins 21 personnes sont blessées, dont trois grièvement, selon un premier bilan.
Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.
La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g
L'explosion s'est produite à 15 heures dans le quartier de Vallecas. L'origine de l'explosion est inconnue, pour le moment.
