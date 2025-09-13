Espagne : plusieurs blessés à déplorer après une explosion dans un café à Madrid

La Rédaction

Espagne : plusieurs blessés à déplorer après une explosion dans un café à Madrid Pour l'heure, l'explosion est d'origine inconnue. Elle s'est produite dans un café à Madrid, en Espagne, ce samedi 13 septembre. Au moins 21 personnes sont blessées, dont trois grièvement, selon un premier bilan.

L'explosion s'est produite à 15 heures dans le quartier de Vallecas. L'origine de l'explosion est inconnue, pour le moment.

Plus d'informations à venir…