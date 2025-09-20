Que sait-on de la cyberattaque qui perturbe plusieurs aéroports européens ?

Plusieurs aéroports européens sont perturbés par une cyberattaque. Des retards sont à prévoir et des vols devraient être annulés.

Londres, Bruxelles, Berlin… plusieurs aéroports européens sont victimes d'une cyberattaque, samedi 20 septembre. Celle-ci ne vise pas directement les aéroports mais le logiciel MUSE, fourni par la société Collins Aerospace. L'impact "se limite à l'enregistrement électronique des clients et au dépôt des bagages", selon la société à l'AFP.

L'aéroport de Bruxelles précise que l'attaque s'est produite la veille au soir et que "cela a eu des conséquences importantes sur le programme de vols", entraînant "malheureusement des retards et des annulations". La situation n'était toujours "pas résolue" dans la matinée de samedi, l'embarquement doit se faire de manière manuelle, ce qui devrait accentuer les perturbations.

À Londres, l'aéroport d'Heathrow est également impacté et indique que ces perturbations "pourraient entraîner des retards au départ". Les passagers sont appelés à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne sur la situation de leur vol, et à se présenter très en avance pour avoir le temps de s'enregistrer.

Enfin, à Berlin, l'aéroport explique qu'en "raison d'un problème technique chez un fournisseur de système opérant dans toute l'Europe, les temps d'attente à l'enregistrement sont plus longs". Contacté par l'Internaute, le groupe Aéroports de Paris (ADP) assure que les aéroports parisiens ne sont "pas concernés" par cette cyberattaque.